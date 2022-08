El nuevo concurso de Telecinco, ‘Esta noche gano yo’, ha perdido puntos respecto a su estreno. El espacio de televisión que presentan Christian Gálvez y Carolina Cerezuela ha descendido 2,3 puntos y perdido 229.000 espectadores. En su última entrega, emitida este martes 2 de agosto, ha logrado un 8,8% de share. Pero, ¿cuál será su destino en la parrilla? De momento, se desconoce.

Antena 3

El Hormiguero 16 años juntos Vicky Luengo y David Verdaguer 1.010.000 9,6%

Hermanos 1.169.000 13,3%

Telecinco

C.s.i.: Vegas 1.051.000 9,7%

C.s.i. 664.000 8,7%

La 1

Mapi 734.000 7,3%

Comando actualidad Un verano salvaje 708.000 6,6%

La Sexta

El intermedio: The very best 431.000 4,3%

Six 347.000 3,3%