Este miércoles 23 de noviembre destacamos lo conseguido por la Selección Española de Fútbol en Televisión Española. No solo por los 7 goles que marcó en su partido frente a Costa Rica, sino también por el dato arrollador que lograron durante su emisión: nada más y nada menos que un 47,9%. Estos números tan impresionantes se enfrentan a otros que nada tienen que ver. Hablamos de ‘Joaquín, el novato’ el cual ha logrado un 16,6% con Miguel Ángel Revilla, quien demostró de nuevo no tener pelos en la lengua en televisión. No te pierdas el resto de audiencias.

Prime time

Antena 3

El Hormiguero Ester Expósito 2.801.00019,4%

#el novato Miguel Ángel Revilla 1.618.000 16,6%

Telecinco

Pesadilla en el paraíso 957.000 10,6%

La 1

Viaje al centro de la tele ¿bailas? 1.019.000 7,2%

Cine John q 669.000 7,4%

La Sexta

laSexta clave 615.000 4,6%

El intermedio 913.000 6,3%

El objetivo Especial Ana Orantes 453.000 3,8%

Cuatro

First dates 725.000 5,2%

First dates 1.178.000 8,2%

The good doctor Perdona u olvida 424.000 3,7%

La 2

Megaestructuras legendarias El país de Napoleón I 303.000 2,1%

Documaster 263.000 1,9%

Incluye:

– Descubriendo a Anna Frank: historias paralelas263.0001,9%

Late night

Antena 3

Cine La escritora y el capitán 291.000 7,7%

Live casino 86.000 4,5%

Telecinco

Pesadilla en el paraíso (Continuación) 957.000 10,6%

Casino gran Madrid online show 89.000 3,9%

Cuatro

The good doctor Venga 309.000 4,2%

The good doctor Incompleto 171.000 4,3%

The game show 65.000 2,9%

La 1

Comando actualidad Refugio de invierno 278.000 7%

Comando actualidad ¿desabastecidos? 130.000 5,7%

La Sexta

Recuperar las raíces Javi Olleros 148.000 2%

Cine Un romance mortal 61.000 1,5%

Crímenes imperfectos 56.000 2,7%

La 2

Cine Fahrenheit 9:11 150.000 2,2%

Conciertos radio 3 Nauci Gold 10.000 0,3%

Documenta2 15.000 0,7%

Incluye:

– Mi odisea griega 15.000 0,7%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 833.000 7,1%

Tierra amarga 1.098.000 8,8%

Y ahora Sonsoles 1.233.000 10,7%

Pasapalabra 2.811.000 23%

Telecinco

Sálvame limón 1.112.000 10,6%

Sálvame naranja 918.000 7,7%

Sálvame sandia 944.000 7,7%

La 1

Diseñando tu amor 676.000 6,5%

Qatar 22:previo España-costa Rica: previa 2.094.000 19,8%

Qatar 22: fútbol España-Costa Rica: previa 5.863.000 47,9%

Qatar 22: post España-Costa Rica: previa 4.378.000 36,9%

El cazador 1.992.000 17,6%

Aquí la tierra 1.640.000 13,1%

La Sexta

Zapeando 508.000 4,7%

Más vale tarde 430.000 3,6%

Cuatro

Todo es mentira 411.000 3,9%

Todo es mentira bis 277.000 2,3%

Cuatro al día 335.000 2,8%

Cuatro al día a las 20h 394.000 3,4%

La 2

Saber y ganar 751.000 7,2%

Grandes documentales 305.000 2,6%

Incluye:

– Dinamarca salvaje y maravillosa 319.000 2,9%

– Encuentros con los osos Grizzli con Chris Morgan El desafío del hambre 291.000 2,4%

Documenta2 116.000 0,9%

Incluye:

– Mi odisea griega 116.000 0,9%

Entre mundos Los guardianes de la tradición 229.000 2%

Caminos de la música Alicante 129.000 1,1%

Culturas 277.000 0,6%

Rick Steve por Europa Escapadas desde París 128.000 1%

Mañana

Antena 3

Espejo Público 354.000 12,5%

Incluye:

– Entrevista Nadia Calviño 351.000 15,4%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano Potaje de alubias pintas con arroz integral 857.000 16%

La ruleta de la suerte 1.606.000 20,4%

Telecinco

¡toma salami! Este programa es una caca 7.000 1,1%

El programa de Ana Rosa 476.000 16,5%

Incluye:

– Publicidad No solapada 340.000 13,3%

Ya es mediodía1.016.000 13,9%

La Sexta

Únicos 3.000 0,4%

Aruser@s el humorning 201.000 12,6%

Aruser@s 442.000 19%

Al rojo vivo 462.000 10,6%

La 1

La hora de la 1 212.000 9,5%

Hablando claro 345.000 7,1%

Incluye:

– Informativo territorial 1494.000 7,2%

Cuatro

Mejor llama a Kiko 4.000 0,4%

¡toma salami! 9.000 0,7%

Alta tensión 19.000 1%

Alerta Cobra La conjura 51.000 2,2%

Alerta Cobra Supersónico 125.000 4,9%

Heldt La joven cortada en dos 138.000 4,8%

Heldt La viuda negra 110.000 3,1%

En boca de todos 190.000 2,6%

La 2

Flash moda 6.000 0,6%

Ingles en TVE 2.000 0,2%

La conquista de los cielos de David Attenborough Triunfo 30.000 1,7%

¡que animal! Recicladores 45.000 2,2%

Aquí hay trabajo 41.000 1,8%

La aventura del saber 86.000 3,5%

La 2 express 85.000 3,2%

Documenta2 82.000 2,9%

Incluye:

– La fabulosa historia del esquí 82.000 2,9%

– La fabulosa historia del esquí 56.000 2%

Grandes diseños East essex 86.000 2,6%

Mañanas de cine Singing guns 269.000 4,9%

Las recetas de Julie con Edouard Loubet 195.000 2,1%