Audiencias: 'Allá tú' baja en Telecinco (10,9%) ante el liderazgo de 'Exodus' (12,1%)

La 1 volvió a hacerse con el liderazgo de la noche dominical. La película 'Exodus: Dioses y Reyes' hizo que la cadena pública se ubicase en el primer puesto de la pelea por el liderazgo, que se tradujo en un 12.1% de cuota y 1.219.000 espectadores. Segunda quedó Antena 3 con 'Secretos de familia', que firmó un 11.4% de cuota de pantalla y 1.037.000 espectadores, un dato casi idéntico al de la semana pasada. Peor suerte corrió Telecinco con el concurso de las cajas. 'Allá tú' se conformó con un 10.9% de share y 1.059.000 espectadores, bajando casi 1,5 puntos respecto a su estreno hace 7 días.

En la tarde, 'Fiesta' cae tres puntos en una semana y se conforma con un 10,1% de share y menos de un millón de espectadores. 'Socialité' se despidió de María Patiño con un 10% en la mañana de Telecinco.

Película: Exodus, Dioses y reyes 12.1% 1.219.000

Rutas bizarras: Por el camino de santiago: La flecha bizarra y la vara de pablito 3% 308.000

Versión española: 4 latas 3.4% 354.000

Secretos de familia 11.4% 1.037.000

Cuarto milenio 5% 508.000

¡Alla tu! 10.9% 1.059.000

El Taquillazo: Ciclo indiana jones: Indiana jones y la última cruzada 9.7% 1.018.000

Cine: Contratiempo 4% 210.000

Late night

Cine: Asesinato...1-2-3 8.9% 366.000

El palco 1.2% 53.000

Sagrada familia: El desafio de gaudi 0.6% 13.000

Doctor Alí 4.5% 137.000

Cuarto milenio 6.7% 262.000

¡Alla tu! 8.8% 394.000

Casino Gran Madrid online show 4% 101.000

¡Toma salami! -rep- 3.5% 74.000

Encarcelados 2.7% 60.000

Sobremesa- tarde

Tour de francia: Les gets les portes du soleil-saint gervais mont blanc le bettex 13.3% 1.318.000

Sesión de tarde: Amar Peligrosamente 6.9% 604.000

Aquí la Tierra 9.6% 800.000

Cazador de manjares, en la ruta de la seda: Wuzhong 2.1% 193.000

Saber y ganar: Fin de semana 4.1% 401.000

Grandes documentales 2.5% 242.000

Documentales de la 2 2.5% 213.000

Canas de viajar: Granada 1.7% 146.000

Turismo rural en el mundo 2% 178.000

Multicine: Embarazada y sola 12.8% 1.271.000

Multicine 2: La verdad sobre sienna 10.7% 969.000

Multicine 3: Una dulce sorpresa 9.7% 814.000

Home cinema: Ultimatum a la tierra 6% 597.000

Home cinema 2: Volcano 5% 451.000

Futbol: Kings league: Aniquiladores fc-los troncos fc 1.6% 132.000

Fiesta 10.1% 933.000

Cine: Harry potter y el caliz de fuego 4.1% 407.000

Cine 2: Conspiracion wander 3.5% 307.000

La mañana

Fin de semana 24h 13.4% 256.000

Comando actualidad: Las cosas del querer 6.5% 238.000

Comando actualidad: Vivo de lo que cuento 4.9% 204.000

Viaje al centro de la tele 6.4% 334.000

Viaje al centro de la tele 7.3% 491.000

Corazón fin de semana 8.4% 706.000

La italia que gusta: Territorios 3.2% 23.000

Cazador de manjares, en la ruta de la seda: Dunhuang 5.5% 47.000

Los conciertos de la 2: Orquesta y coro de rtve 2.9% 36.000

Medina 2.9% 48.000

Buenas noticias tv 3.2% 62.000

Shalom 3.3% 73.000

últimas preguntas 3.9% 104.000

El día del Señor 9.4% 321.000

Pueblo de Dios: Cluj, una fe en reconstruccion 5.4% 201.000

Saber vivir 3.6% 148.000

Flash moda 2.2% 106.000

Zoom tendencias 2.6% 169.000

Cazador de manjares, en la ruta de la seda: Heyang 1.4% 123.000

Los más... 5.8% 86.000

Los + divertidos de la tele 5.8% 86.000

Centímetros cúbicos 4.9% 129.000

Tu cara me suena: Encarando la final 7.5% 293.000

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 10.5% 568.000

La ruleta de la suerte 16.5% 1.215.000

¡Toma salami! -rep- 1.5% 11.000

Volando voy 5.2% 67.000

Volando voy: Sierra de gata, caceres 5.9% 159.000

Viajeros Cuatro: Caceres 6.7% 256.000

Viajeros Cuatro: Israel 9% 451.000

Cuatro al día: Fin de semana 5.7% 408.000

Got Talent España 5.9% 71.000

Got Talent España 9.4% 309.000

Socialité by Cazamariposas 10% 670.000

Centímetros cúbicos 3.4% 38.000

¿Que me pasa doctor? 3.5% 70.000

Zapeando 3.7% 125.000

Equipo de investigación: Las 7 vidas de moreno 5.1% 201.000

Equipo de investigación: Sexo, mentiras y camaras de seguridad 5.6% 284.000