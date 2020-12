El novio de Isa Pantoja reconoce que no le apetece viajar hasta Cantora después de sus críticas a Isabel Pantoja dentro de ‘La casa fuerte’.

Asraf Beno y Chabelita Pantoja se han quedado a las puertas de la gran final de la segunda edición de ‘La casa fuerte’. Un día después de que abandonaran el concurso, el yerno de Isabel Pantoja se ha abierto en canal con Jesús Vázquez en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y ha confesado su deseo de no pasar las Navidades en Cantora después de tachar a los Pantoja de «familia de mierda» durante su paso por el programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

«Pantoja es una mierda de familia«, confesaba Asraf Beno entre lágrimas durante su paso por ‘La casa fuerte’ después de protagonizar una tensa discusión con Isa Pantoja. Unas declaraciones que molestaron a la hija de la tonadillera, quien no dudó en reprenderle para dejarle claro que si discutía con ella no tenía que meter a su familia por medio. Semanas después de este episodio, y una vez que han salido del concurso, esas palabras siguen siendo un auténtico quebradero de cabeza para el modelo. Así lo ha confesado Beno dejando claro que se arrepiente de haber criticado a la familia de su chica.

«Me siento mal, que le he fallado a Isabel Pantoja, a lo mejor en una semana me siento de otra manera», comenzaba a explicar visiblemente emocionado. Tras esto, el yerno de la tonadillera ha confesado que no tiene intenciones de pasar las Navidades en Cantora: «No pinto nada, lo he decidido yo. No voy porque se me cae la cara de vergüenza. Ese día habló el rencor, ahora quiero retractarme y pedir perdón. Es mi decisión, lo siento así, soy cobarde, no es momento y está mal con su hijo», continuaba explicando con lágrimas entre los ojos.

Asraf Beno está convencido de que Isabel Pantoja tiene que concentrarse en arreglar sus desavenencias con Kiko Rivera. Aunque ha preferido no posicionarse, el novio de Isa Pantoja hace hincapié en que espera que se solucionen todos los conflictos familiares porque «solo se tienen entre ellos». «Lo mejor que pueden hacer es reconciliarse, yo prefiero no meterme en esos temas, tienen que centrarse en arreglar sus problemas. Es momento de que Isabel esté sola, intentaré pedirle perdón, pero todo a su debido momento», relataba.

Por otra parte, sobre el trato que ha tenido hacia su chica dentro del concurso, Asraf Beno ha hecho hincapié en que se ha equivocado con determinadas actitudes y ha prometido que iba a recapacitar sobre lo ocurrido para cambiar. «A ella le he pedido disculpas en público y en privado. Ahora quiero cambiar porque siento que le he fallado a Isa«, se sinceraba. Con la mente puesta en su próxima boda con la interprete de «Ahora estoy mejor», el que fuera concursante de ‘GH VIP 6’ confirma que el enlace sigue en pie y que solo se pospondrá si Isabel Pantoja no acude a la misma. «Supongo que irá, la vamos a invitar… ¡Faltaría más! Si no viene ella, no hay boda«, decía entre risas.

Jesús Vázquez desvela el mensaje que ha recibido de Isabel Pantoja

Mientras que Asraf Beno se abría en canal, Jesús Vázquez desvelaba el último mensaje que le había mandado Isabel Pantoja semanas después de que Kiko Rivera se sentara en ‘Cantora: la herencia envenenada’. El presentador reconocía que la tonadillera no estaba pasando por su mejor momento y le pedía disculpas por anticipado a la artista por si le molestaba que hiciera público el contenido del mensaje.

«Tenemos un chat todos los de ‘Idol Kids’ y nos escribíamos con mucha asiduidad. Desde que pasó lo de Kiko, ella dejó escribir. No escribía a nadie… Me dijeron que estaba peor que nunca, pero el otro día escribió y nos hizo muchísima ilusión a todos. Creo que eso quiere decir que se está recuperando un poco», contaba.