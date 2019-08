Anabel Pantoja aterrizó en ‘Sálvame’ hace varias temporadas y, a pesar de su buen carácter, le ha costado mucho hacerse respetar entre sus compañeros que, de base, la veían como la sobrina y prima de Isabel Pantoja, Kiko Rivera y Chabelita.

Anabel Pantoja lo tiene claro y lo demuestra: la talla no importa para ser sexy

Ahora que ya es una más entre los colaboradores, la andaluza se ha atrevido a desvelar el compañero de trabajo por quien, al principio, sentía una atracción que le quitaba el sueño. Estoy prometida y mi chico puede estar tranquilo pero con Kiko Hernández siempre he tenido ese amor interior». Aunque Gema López no dudó en bromear sobre que más que amor era «ardor», Anabel quiso apostillar y confesar que al principio de su llegada al programa, cuanto más duros eran sus enfrentamientos con el ex gran hermano, más morbo le daba.

Kiko Hernández hace que Anabel Pantoja termine arrodillada y suplicando

La declaración pilló por sorpresa al aludido, que hacía como que no se enteraba entre las risas de los demás colaboradores allí presentes. Lo cierto es que entre Kiko y Anabel las discusiones son una constante. Él es uno de los grandes azotes de la familia Pantoja y ella no duda en defender su apellido con uñas y dientes, pero al final entre ellos hay un buen rollo y un cariño que no pueden disimular ni en sus peores momentos.

De hecho, ayer mismo, después de la confesión más ‘hot’ de la Pantoja, ambos terminaron riéndose y abrazados tras el intento de Kiko de boicotear el paso de Anabel por la báscula como parte del plan de adelgazamiento al que se está sometiendo en el programa bajo la atenta mirada de toda España.