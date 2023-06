Ana Rosa Quintana lamenta el final de 'Sálvame'

Ana Rosa Quintana tomará el relevo para liderar las tardes de Telecinco a partir del mes de septiembre. La presentadora ha lamentado el final de 'Sálvame', programa que durante 14 años fue buque insignia de la cadena. "Lo siento muchísimo, de verdad. Los programas no son eternos y a todos en algún momento nos va a pasar", afirmaba durante una fiesta de fin de temporada que ha tenido como escenario su casa y en la que ha estado acompañada por su marido, Juan Muñoz. Dale al play para escuchar sus declaraciones.

La presentadora también ha reconocido que esta temporada ha sido especial después de un tiempo complicado en el que "estuvo fuera de combate. Para la temporada que viene llega algo que no había pensado. He estado fenomenal, me encuentro bien y hemos tenido buenas audiencias. Ha sido un renacimiento". Estas han sido las declaraciones de Ana Rosa Quintana antes de iniciar su tiempo de vacaciones. Este año dará inicio a su descanso estival un poco más tarde debido a las elecciones. "Me han quitado un mes de vacaciones", bromeaba.