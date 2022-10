‘La isla de las tentaciones’ se ha propuesto llenar este año en su quinta edición las villas de tentadores y es que tras la incorporación de Hugo Paz al elenco de soltero, se le suma ahora un nuevo tentador vip. Se trata de Álvaro Boix, un rostro conocido por la audiencia del programa presentado por Sandra Barneda, pues formaba parte de una de las parejas de la cuarta edición, junto a su ahora exnovia Rosario, que acudía a poner a prueba su relación ante las infidelidades. Su relación no superó los obstáculos y ambos acabaron quemándose al acercarse demasiado a la tentación, de hecho, Álvaro hizo historia en el programa al compartir juegos de alcoba con dos de las solteras de la villa. Una acción que bien le ha valido un hueco en la quinta entrega de ‘La isla de las tentaciones’, ahora en calidad de soltero y posible responsable de la ruptura de una de las nuevas parejas convocadas.

Ha sido durante el debate de ‘La isla de las tentaciones’ de este lunes cuando se veían imágenes de Sandra Barneda presentando a Álvaro Boix como nuevo tentador en la villa de las chicas. Las jóvenes parecían emocionadas por poder compartir experiencia con un viejo conocido del programa, al igual que le sucede a él mismo, que aparece sonriente y emocionado al reencontrarse con Sandra Barneda después de un año de su aventura personal más frenética, en la que perdió una novia, pero hizo buenas amigas y recuperó su soltería.

“He venido aquí otra vez a ver si me enamoro o vuelvo a recuperar eso que perdí aquí”, decía resuelto Álvaro Boix ante sus nuevas compañeras de experiencia, a las que decía que “son todas muy guapas”. Pero hay una en especial que le resulta más atractiva que el resto, quizá por el hecho de que ya la conocía de antes, como parece ser una tónica habitual ya en esta edición, donde romances o escarceos del pasado regresan a sus vidas en forma de tentación. “Hay una que conozco, es Laura”, desvelaba en alusión a la novia de Mario. Una joven a la que ya ha fijado su atención, con la firme intención de meterse entre ella y su novio para ver si puede destruir su fuerte vínculo, aunque ella parece dispuesta a caer en la tentación, pues ya está acercándose peligrosamente a otro de los solteros, Adrián.

La reacción de la ex de Álvaro Boix, Rosario, no se ha hecho esperar y es que estaba en el mismo plató del debate de ‘La isla de las tentaciones’ para conocer en primera persona la noticia bomba. A ella no le ha quedado ninguna duda de la buena elección que ha tenido el programa al fichar a su exnovio, aunque no se trata de un halago hacia él, sino un reproche velado: “El mejor tentador que habéis podido meter, porque no tiene tipo. Le gustan altas, bajas, rubias, morenas, como sea…”, aseguraba entre bromas. Pero se puso seria al decir que “está muy feo”, pese a que Alejandra Rubio considerase que no era así, pues le veía más guapo ahora que el año pasado cuando acudía como enamorado y se dejó seducir por la tentación por partida doble.