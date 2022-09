La guerra entre Jorge Javier Vázquez y Alba Carrillo ha alcanzado su punto más álgido. Esta misma tarde el catalán lanzaba una misiva a sus jefes reprochándoles que la madrileña continuase su vinculación laboral a la cadena en la que él mismo trabaja: “A Alba Carrillo se le permite que me diga que muy bien luchar contra las humillaciones a animales, pero que yo humillo a las personas en los platós. En esta cadena se le permite que lo diga, ¡tengo que seguir viéndola en este canal!”, decía enfadado y consciente de la repercusión que generarían sus palabras nada más pronunciarlas. Por eso continuaba con su mensaje al lado del director del espacio: “¿Sabes de estos días que sientes que has venido a trabajar y se han meado en tu cara? Y que por mucho que avises te siguen meando en tu cara. No sé si esto le pasará a otros presentadores, pero a mí sí”.

«No sé cómo aceptamos esto, pero llegará un momento en el que habrá que plantarse. Jamás consentiría que se hablara así de Ana Rosa, que nadie que trabaja aquí hable de ella en los términos en que ella habla de mí«, concluía el presentador dejando la respuesta en manos de Unicorn, la productora que produce ‘Ya es mediodía’. Acto seguido saltaba una información que lo hacía explotar todo: Alba Carillo habría sido despedida de Telecinco por sus críticas a la cadena. El tiempo que la madrileña lleva sin pisar el plató del que ha sido su programa y de ‘Ya es Verano’, sus críticas a ciertos miembros de su propia cadena y el alegato de Jorge Javier Vázquez de esta misma tarde habrían sido los indicios de tal afirmación.

Alba Carrillo confirma a SEMANA que sus proyectos en televisión siguen en marcha

SEMANA ha podido hablar con Unicorn Content, la productora responsable de ‘Ya es mediodía’ y ‘Ya es verano’, que se apresura a negar rotundamente esta información, calificándola de “absolutamente falsa de arriba a abajo”. Carrillo mantiene vigente su compromiso laboral con la productora y acudirá a su puesto de trabajo la próxima semana, tal y como viene haciendo habitualmente, según ha podido conocer SEMANA. Además, esta revista se ha puesto en contacto con la propia Alba, que confirma la versión de su productora y nos remite a ella y con fuentes del grupo audiovisual que suscriben todo lo apuntado por las dos partes, afirmando que existen “nuevos proyectos” en el futuro con la modelo.

La ausencia de Alba Carrillo en la cadena no ha sido la única que ha copado titulares en las últimas semanas. El despido de Rocío Flores por sus exigencias económicas y sus numerosas condiciones habría provocado otras de las bajas en los programas de la productora de Ana Rosa Quintana. Agustín Etienne, su representante, y Unicorn, la productora, también salían al paso de esta información afirmando que la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se encuentra aún negociando su participación en el programa de la mañana y que en ningún caso se ha prescindido de sus servicios.