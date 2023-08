Alaska y Mario Vaquerizo estarán con Ana Rosa Quintana en TardeAR

Queda poco para TardeAR con Ana Rosa Quintana. La presentadora tomará las riendas de las tardes de Telecinco el próximo 18 de septiembre y ya está casi todo listo para su gran estreno. Se sabe que su ‘cuartel general’ será el antiguo plató de ‘Sálvame’, que Beatriz Archidona copresentará junto a ella, que vuelve Antonio Hidalgo y que Marlaska se encargará de los sucesos. Pero si había un misterio que se tenía en el más absoluto de los secretos era la lista de los colaboradores que acompañarían a AR en esta nueva etapa. Hasta ahora.

Alaska y Mario junto a Vicky Martín Berrocal son tres de los nombres que compondrán el elenco de colaboradores del espacio, según ha adelantado Informalia y ha podido corroborar la revista SEMANA. La idea de la productora, Unicorn content, es mezclar distintos perfiles de sobra conocidos por el espectador con otros más novedosos de su propia cantera. Todo un equipo de primera que, por ahora, cumplen lo que se pretendía: que no fuesen rostros que ya estaban en la parrilla de Telecinco. Los tres son muy potentes pero permanecían en este momento fuera del mercado televisivo nacional.

Feroz competencia en las tardes

Vaquerizo ejerció de colaborador en Ana Rosa un par de temporadas, Alaska hace lo propio cada mañana en la crónica rosa de Federico Jiménez Losantos, en EsRadio y Vicky Martín Berrocal es una de las colaboradoras fijas de ‘El show de Bertín’, el programa de Bertín Osborne en Canal sur. Con estos tres potentes fichajes, la periodista se rearma en la que será una de las franjas más complicadas del nuevo curso. Y es que no solo tiene que hacer frente a la que fue su antigua compañera, Sonsoles Ónega, si no también a Jordi González, que estrenará ‘La plaza de La 1’ con un elenco de colaboradores cargado de mujeres, en un formato que recuerda a 'The View'. Tres formatos muy similares que necesitan grandes bazas para atraer al público.

Por el momento, no han trascendido mucho más detalles de cómo será el programa de Quintana. Solamente que se trata de un info-show, un innovador formato que combinará actualidad, información, entretenimiento y asuntos políticos, tal y como confirmó la propia Ana Rosa hace unos días. Así las cosas, ya solo faltan dos semanas para ver quién consigue alzarse con el nuevo trono de las tardes.