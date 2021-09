Ya se ha producido el primer y tenso cara a cara entre la expareja que se conoció en ‘Gran Hermano VIP 7’.

Adara Molinero vuelve a un reality de Telecinco. La que fuera ganadora de la última edición de ‘Gran Hermano VIP’ entrará este lunes en ‘Secret Story’. Una noticia que se ha dado a conocer en ‘La noche de los secretos’ donde la madrileña se ha enfrentado nuevamente a su ex, Gianmarco Onestini.

El primer cara a cara entre la expareja nos deja un duro reproche del italiano quien, con resentimiento, ha recordado que Adara le había hecho mucho daño. «No lo puedo olvidar», le decía. Unas palabras que hacían despertar la carcajada inmediata de esta. «Tú te reirás, pero yo me he reído muy poco. Se ve que tenemos valores y sentimientos diferentes. Me has aplastado el corazón y yo a ti no», añadía.

Esta ha intentado cerrar este capítulo que parece tener más que olvidado. Con un «pasa página» ha evitado entrar en más reproches, para más tarde espetarle: «Hay que ser feliz en la vida». Mientras que él le decía: “No he vuelto a hablar más de ti, he hecho mis concursos y mis cosas”. Cuando Jordi González le preguntaba a Adara si era necesario «macharle le corazón» esta no ha dudado en contestar duramente: «¿Quién ha machacado el corazón? El que hizo las cosas mal fue él».

Los nervios de Adara

La presencia de Adara Molinero en ‘Secret Story’ promete dar mucho que hablar más cuando en el interior del reality está concursando el hermano de Giarmarco Onestini, Luca. Seguro que ambos tendrán más de una conversación pendiente. La joven, uno de los pesos pesados de los realities de Mediaset, entrará este lunes a las 20 horas durante la ‘Última hora’ de Lara Álvarez y tendrá un papel protagonista en la prueba. Durante la videollamada que ha tenido con el debate este domingo ha confesado estar «nerviosa» por este nuevo reto, pero también sentir «muchísima ilusión y muchísimas ganas».

Adara se ha ofrecido, con ironía, a darle algún mensaje a Luca Onestini por parte de su hermano sobre con quién debía juntarse en la casa. Algo que este ha rechazado rápidamente. “No hace falta, nosotros no tenemos ninguna estrategia a diferencia de la que tú puedas tener». Ella, por su parte, se mostraba demoledora: «Luca juega con las chicas de la casa, va con una y tontea y con otra». Añadía que estaba tanteando el terreno hasta encontrar el camino adecuado como lo hizo en su día Gianmarco en ‘Gran Hermano VIP’. «Viene de familia».

La historia de Adara y Gianmarco surge en la última edición de ‘Gran Hermano VIP’. La madrileña entró en la casa de Guadalix manteniendo una relación con Hugo Sierra, sin embargo los sentimientos afloraron por el italiano e hizo que rompiera con el padre de su hijo. El romance fue fugaz, rompieron a los pocos días de salir del reality.