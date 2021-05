La mujer de Antonio David Flores y el de ‘La isla de las tentaciones’ han protagonizado una acalorada discusión desatada por una de las recompensas del concurso.

Conforme pasan los días y las semanas, el hambre y la convivencia está pasando factura a los concursantes de ‘Supervivientes’. Por ese motivo, no es de extrañar que una pequeña provocación desate una acalorada discusión entre los participantes. Este domingo, durante el debate del programa presentado por Jordi González, Olga Moreno y Tom Brusse han protagonizado una acalorada discusión desatada por una de las recompensas del concurso.

Olga Moreno, Alejandro Albalá y Lara Sajen han sido los ganadores de una de las pruebas y han disfrutados de una cata de quesos en la isla del pirata Morgan. Una de las recompensas que ha desatado un gran estupor entre el resto de los concursantes debido a la decisión de los tres afortunados de comerse el premio delante de sus compañeros (quienes llevaban días sin comer).

Mientras que comían los diferentes tipos de quesos, lo cierto es que los tres supervivientes no dudaron en gritar lo mucho que estaban disfrutando del momento. «¡Qué rico! ¡Estaría todo el día comiendo esto!», gritaba la mujer de Antonio David Flores mientras degustaba una deliciosa variedad de quesos. «Si nos dejaran compartirlo lo haríamos, pero no nos dejan…», se laméntala la que fuera concursante de ‘MasterChef Celebrity’. Unos comentarios que no sentaron nada bien al resto de participantes que no dudaron en recriminarles la actitud que estaban teniendo.

«Por estas cosas me quiero ir a mi casa. No quiero tener que llorar porque los demás coman queso y yo no, es que no quiero», decía Melyssa a punto de romperse. «Es normal que estemos jodidísimos, están comiendo en nuestra casa», comentaba Alexia mientras que Omar Sánchez le daba la razón. «Podrían comer en otro sitio, todos tenemos hambre«, se quedaba el novio de Anabel Pantoja.

Mientras que disfrutaban de su recompensa, los tres ganadora decidieron hacer el queso a la sartén, provocando con esta decisión que Tom Brusse les recordara que no tenían permiso para usar los utensilios de comida. «Mejor date una vueltecita, te callas y es mejor. ¿No crees?«, decía la mujer de Antonio David Flores.

Ya en plató, Belén Rodríguez no dudaba en criticar la actitud de Olga y hacía hincapié en que no veía normal el recochineo con el que tanto ella como el resto de concursantes fardaban de que estaban disfrutando de una cata de quesos. Este comentario hacía saltar al resto de colaboradores que salían a defender a la mujer del excolaborador de ‘Sálvame’. «No está haciendo nada«, hacía hincapié la periodista.

Así habló del despido de su marido de Telecinco

El testimonio de Rocío Carrasco en el primer capítulo de su docuserie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, hizo que Telecinco tomara la drástica decisión de vetar al exguardia Civil de todos los programas de televisión. Meses después, y estando en Honduras, Olga Moreno hablaba abiertamente sobre el despido de su marido: «Lo peor es cómo ha salido… lo veo tan injusto… No se lo merece sabiendo la verdad, pero ahí está», declaraba Olga Moreno.

A pesar de que Rocío Flores le recomendó que no hablara de su familia, lo cierto es que la empresaria no ha dudado en mencionar a todos los miembros de su familia dentro del concurso. «Ellos tienen a su madre, pero que yo los he criado como si fuera su madre, porque madre solo hay una. Me haría mucha ilusión, a mi y a su padre, que su madre se pusiera en contacto con ellos. Intentamos todos los años que lo haga, pero no les coge el teléfono. Algún día de insistir e insistir, se lo cogerán, por el bien de ellos y de ella», decía rotunda.

«El niño siempre me regala un colgantito, pero como para agradecer, pero que a mi no me tiene que agradecer nada. Cualquier persona lo hace, les tengo que agradecer yo más a ellos que ellos a mi. De tres dedos, no me corto ninguno. Para mí David es especial», declaraba sobre el cariño que siente por los hijos de su marido.