Lo primero que hay que decir es que el número 4 está fuertemente asociado a la estabilidad, la constancia y la firmeza a la hora de tomar decisiones. Porque representa también la encrucijada (la cruz y sus cuatro lados), y nos insta a tomar la decisión que no siempre es la más fácil y corta, sino puede ser todo lo contrario.

Si vemos este número insistentemente, nos indica que los ángeles nos apoyan en nuestra decisión, porque aunque sea larga y difícil, puede ser la que merece la pena tomar.

El 4 está también asociado a las fuerzas de la naturaleza, ya que representa los cuatro elementos, los cuatro puntos cardinales y las energías del mundo material. En las religiones cristiana y judía representan los cuatro arcángeles: Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel.

Al estar asociado a las constancia, perseverancia y firmeza, también nos indica la obligación de trabajar con la fuerza suficiente para conseguir nuestras metas, ser pacientes y no desfallecer ante la falta de resultados; con responsabilidad y analizando con sabiduría antes de tomas cualquier decisión. Nos recuerda que somos mucho más de lo que pensamos y que tenemos un potencial infinito para conseguir aquello que nos proponemos, con perseverancia.

Digamos que es un número que nos recuerda utilizar la intuición y, al mismo tiempo, pasar por el filtro del análisis antes de tomar una decisión de la que nos podamos arrepentir.

Significado de la secuencia 44 ó 444

Como decíamos con los anteriores números, cuando nos encontramos en varias ocasiones con una secuencia de números, es que los ángeles nos están hablando para revelarnos el mensaje que trae.

Si ves mucho esta secuencia, en primer lugar indica que eres una persona perseverante y trabajadora, con la fuerza para hacer realidad sus sueños.

Además, te está diciendo que los ángeles están contigo y te apoyarán cuando sea necesario. Porque la perseverancia y su ayuda es suficiente para que no hagas caso de aquellos que no quieren verte triunfando. Puede que atraigas la envidia de los demás en ocasiones, cuando consigues el éxito con tu esfuerzo y valentía.

En cuanto a las personas que sí nos quieren, salvo en ocasiones, claro que quieren vernos bien, pero no quieren vernos mejor que ellos. Una cosa es que deseen nuestro bien y otra que vean que estamos mejor que ellos. Asi que no dejes que nadie arruine tus sueños, ni te hagan creer que no vas a ser capaz o que no eres valioso/a. Nos indica entonces este número que debemos creer en nosotros mismos y que nos conectemos con nuestra verdadera esencia.

El significado espiritual del número 444

Nos indica pues, un compromiso con nosotros mismos y también con la sociedad, para ser mejores y más felices, por nuestro bien y el bien de los demás. Pero para ello es necesario, y así nos lo indica el número indirectamente, que hagamos un profundo trabajo interior con nosotros mismos de sanación y limpieza, para renacer a un nuevo Yo, libre de creencias heredadas, adicciones, miedos y condicionamientos externos.

En diferentes culturas, el número 44 tiene un significado especial. Por ejemplo, en China tiene que ver con la importancia de tener un propósito en la vida. En Egipto está relacionado con el concepto de la eternidad. En la mística judía de la Cábala tiene que ver con el perfeccionamiento y la integridad. También en la Cabala, la palabra sangre en hebreo (dam), cuyo valor numérico es 44, es símbolo de vida y de renacimiento; al igual que en el Cristianismo, que simboliza los 44 días que pasaron desde la Pascua hasta la resurrección de Jesús.

El 44 es la En general, también nos recuerda al renacimiento del Ave Fenix.

Por último decir que, para conocer el mensaje particular que nos quiere decir este número en los diferentes ámbitos de nuestra vida, hay que realizar un estudio numerológico para saber si lo tenemos como parte de nuestro trabajo, o bien hemos venido a enfocarnos en otra secuencia. De cualquier modo, estemos atentos cuando lo veamos de forma “casual” escrito en diferentes partes. Sea en la hora de un reloj, el cuenta kilómetros de coche, etc.

Escrito por: Pablo Ruiz Bellverser. Terapeuta Transpersonal (clic aquí)

Info: dufresne12 @hotmail.com