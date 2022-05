Las ganas de Feria de Abril eran muchas después de dos años sin poder celebrarse, por eso ni las tormentas de los primeros días han desanimado a la gente a pasear por el Real y disfrutar del rebujito y las sevillanas por las distintas casetas. Estamos viendo a la mayoría de las famosas, desde Mar Flores a Eugenia Martínez de Irujo, lucir los maravillosos trajes de flamenca, pero también las hay consiguen convertirse en el centro de todas las miradas con looks de calle de impacto. ¿De quién estamos hablando? De Virginia Troconis, quien acudió a la Feria con su marido, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, con un vestido del que no podemos apartar la mirada.

El vestido de Troconis es ese modelo con el que te vas a convertir en la invitada más admirada y envidiada si tienes un evento especial. Pero, además, ha sabido combinarlo con los mejores complementos para conseguir un look 10.

Virginia Troconis tiene el mejor look de calle de la Feria de Abril

Para empezar, Virginia eligió el color más favorecedor de todos, y uno de los tops de esta temporada: el fucsia, un tono vibrante que atrae todas las miradas. Pero no solo el color, el vestido era absolutamente maravilloso: de escote a la caja, sin mangas, con bordados de flores en la parte de los hombros, un drapeado en la cintura a modo de fajín y falda larga con volantes pegados rematada en contraste. El vestido, del diseñador José Hidalgo, uno de los nombres más reconocidos de la moda flamenca, no podía ser más bonito. Y aunque pertenece a la colección ‘Juerga’, que el creador presentó en la pasada edición de la pasarela We Love Flamenca, también podría ser el mejor modelo de invitada para una boda.

Virginia también acertó de pleno con los complementos, al elegir unas sandalias de tacón de pulsera y con una tira en rojo (el color de la cinta con la que se remataba la falda) y un original bolso de flecos tie-dye en verde con cadena y boquilla. Los pendientes XXL de aro dorados remataban el look.

El look beauty más flamenco

Como mandan los códigos que debes seguir para ser la perfecta flamenca en la Feria, Virginia Troconis llevó su melena con un recogido bajo con raya al medio y en lo alto de la cabeza las flores.

Para el maquillaje optó por una piel prácticamente natural, con las sombras en tonos rojizos y delineado cat eye, dejando toda la potencia para los labios en un rojo pasión mate muy intenso.

Un look fabuloso de los pies a la cabeza, pero especialmente un vestido que nos ha enamorado totalmente, tanto para verlo paseando por el Real de la Feria sevillana como para lucirlo en un gran evento.