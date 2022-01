Sin lugar a dudas, el 2021 fue el año en el que Victoria Federica se convirtió en una gran influencer. Tras tomar la decisión de abrir sus redes sociales, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha compartido mucho contenido inédito y la hemos visto en situaciones muy distendidas. Con un selecto grupo de amigos, en el que la mayoría de ellos se dedican al mundo del influencer, Victoria Federica no se ha quedado atrás. Incluso la hemos visto enfundada en trajes de Alta Costura para posar ante los medios, pasear por la red carpet o acaparar todos los flashes en un photocall. Pero, ¿cómo viste la sobrina de los Reyes en su día a día? ¿Qué prendas no faltan en su armario? ¿Qué elije para una comida con su novio? Tenemos la respuesta. Y os va a sorprender.

No podrás esperar a las rebajas para hacerte con la sudadera más top de Victoria Federica

Victoria Federica ha compartido una última fotografía en la que ha sorprendido por su vestimenta. Este martes, la joven ha salido a almorzar con su novio, el DJ Jorge Bárcenas, y ha elegido una sudadera de Levi’s para la ocasión. Se trata de un modelo en negro con las letras de la firma en diferentes colores que tras bucear por la página web no la hemos encontrado. ¿El efecto Victoria Federica comienza a hacerse efectivo? Con más de 100.000 seguidores, no sería de extrañar que haya agotado la pieza que ha lucido. Y es que es ideal para TODO. Cómoda, versátil, calentita… no tiene ni un fallo.

Sin embargo, tal y como hemos dicho anteriormente, la sudadera ya no está disponible en la web de la firma. Pero, tenemos una buena noticia que compartir con todos vosotros: en algunas webs multimarca sí que la hemos encontrado. El precio de la misma es de 105 euros y estamos seguros de que no podrás esperar para tenerla en tu armario. Además, es ideal tanto para viajar a la nieve (como ha hecho Victoria Federica) como para dar un paseo por tu ciudad para los días más fríos. Y es que a pesar de que hemos vivido una especie de «primavera», en la que los días han sido muy calurosos, van a bajar las temperaturas y no tenemos que desterrar las prendas más calentitas de nuestro armario.

La prenda más ideal para el invierno y que pega con TODO

Atrás quedó eso de que las sudaderas eran únicamente para practicar deporte. La de Vic (así la llaman sus amigos) es ideal para combinarla con unos vaqueros, con una falda mini o incluso sobre un vestido midi. Te la mostramos. Toma nota.