Ha logrado posicionarse como una de las diseñadoras más reconocidas de nuestro país, especialmente en temas nupciales y de fiesta. Ella es la mejor modelo posible, pero no solo lleva prendas de su firma. Incluso es capaz de darnos lecciones de estilo mezclando prendas de lujo con otras más en versión low cost. Y estos días Vicky Martín Berrocal ha vuelto a dar en el clavo con un vestidazo de Zara que es pura inspiración para los días más festivos.

El estilismo de plató de Vicky Martín Berrocal con un vestidazo de Zara

La diseñadora lo mostró en sus redes sociales. Lo hizo para reflejar el gran trabajo que hace siempre en televisión toda esa gente que no vemos en la pantalla. En su caso, estilistas, peluqueros y maquilladores que hacen que luzca así de estupenda cada vez que se pone delante de las cámaras en el programa en el que aparece con Bertín. Pero, de rebote, mostró un vestido que más de una está deseando copiar para sus estilismos estas fiestas o en eventos.

El vestido, un diseño de cuello alto, manga larga, de raso y largo midi, es además de una firma muy conocida y low cost: Zara. Su precio es de 39,95 euros. O más bien deberíamos decir que era, porque está agotado en todas las tallas en la web. Alguna afortunada quizá pueda encontrar alguno en alguna tienda física, pero no queda ni rastro de él en internet.

Inspiración para los looks festivos

Eso sí, la idea es pura inspiración para encontrar otros modelos y estar alerta. El tejido, un raso con mucha caída es la estrella de un vestido de lo más sencillo pero que es perfecto para cualquier festividad de otoño o invierno. Y el color es el otro punto destacado. De un verde vivo pero elegante va en la línea de todos esos diseños que han ido surgiendo en los últimos años en un tono que quedará para siempre asociado al icónico vestido que lucía Keira Knighteley en la película Expiación.

Aunque el modelo concreto que lleva Vicky Martín Berrocal en esta ocasión no esté disponible en las tiendas, sí hay otras versiones con las que nos podemos hacer para elaborar un look similar. Zara apuesta ahora por los plisados en la falda, mientras que Asos tiene un vestido muy similar al que se ha agotado en el buque insignia de Inditex.

En otras firmas apuestan por este tipo de diseños en otros colores, pero respetando el vestido. Quizá no resulten tan llamativos pero siguen siendo igual de elegantes, lo que es un plus si lo que se busca es un look de invitada perfecta para una boda de invierno.