La diseñadora de moda está pasando unos días súper felices, con sus 50 años recién cumplidos, no deja de cosechar éxitos. En estos últimos meses, la hemos visto presentando programas de televisión, su nuevo libro y, ahora, haciendo de modelo para su propia firma, Victoria Collection. Pero, hoy, lo que realmente nos sorprendió fue su último look. Vicky Martín Berrocal se ha echado a las calles con un estilismo ideal para primavera que amarán las mayores de 50. Analizamos el look al completo y te traemos una selección de prendas para poder recrear su look en las próximas semanas. ¡Vamos a ello!

La onubense ha admitido que lleva una agenda muy apretada en las últimas semanas: "Este viernes me dio un respiro mi agenda y ni me lo pensé… me puse el tacón ¡y me eché a las calles!" Y no lo hizo de cualquier manera, pues no sólo los tacones fueron una elección estupenda, su look completo es digno de vítores y aplausos. La madre de Alba Díaz escogió en primer lugar un top súper moderno, tenía un escote redondo, muy ajustado y contaba con una abertura bajo el pecho de estilo cut out. ¿Quién dijo que el street style no encaja con las mayores de 50? Las prendas de estilo callejero ya no tienen enemigas. Además, completó la parte superior con una americana oversize confeccionada en lino de color beige, ideal para las altas temperaturas. Vicky suele elegir las blazers con hombreras bien marcadas y o bien con manga francesa, o ella misma las remanga.

Vicky Martín Berrocal ha combinado sus pantalones con la blazer de entretiempo más chic

Lo que verdaderamente llamó la atención de su estilismo fueron sus pantalones de piel brillante negra. Esta prenda tenía un tiro alto, un corte pesquero, ideal para lucir zapatos altos y bolsillos en el frente. Estamos en la cuenta atrás para doblar y guardar este tipo de pantalones, pues, a partir de mayo, no habrá cuerpo que aguante este tejido. ¡Aprovecha el entretiempo para estrenar tus pantalones de polipiel!

En cuanto al calzado, la andaluza escogió unos salones de punta negros, que estilizaban muchísimo sus piernas. Si a estas alturas no soportáis los tacones altos, una buena opción es incorporar a tu look unos mocasines planos o con suela gruesa.

Desliza para descubrir nuestra selección de pantalones con los que podrás recrear el outfit de Vicky Martín Berrocal.