El último look de Sara Carbonero podríamos vérselo cualquier tarde en Sálvame a Gema López. Este vestido y las botas tienen la culpa

A simple vista no pueden ser más diferentes, pero en cuestiones de moda hay un gran nexo de unión entre Sara Carbonero y Gema López. Las dos periodistas tienen muy claro que por encima de cualquier tendencia ellas siempre se van a mantener fieles al estilo boho. Son muchas las tardes que vemos a la colaboradora de Sálvame con sus ligeros vestidos estampados (en esta temporada en versión corta) acompañados por las botas de ante de estilo cowboy, y ahora ha sido Sara quien ha repetido esa fórmula para acudir a su cita semanal el en trabajo en Radio Marca. Un vestido y unas botas que seguro han enamorado a Gema tanto como a nosotras.

Después de unos días ingresada, la periodista ha retomado su trabajo en la radio con la sección ‘Que siga el baile’, y tras la emoción que vivió con la presencia de la cantante Conchita, que hizo que no pudiera reprimir las lágrimas al escucharla cantar en directo el tema ‘El viaje’, ahora ha sido Sandra Barneda su invitada. Aunque en la radio la imagen no es tan esencial cuando trabajaba presentado los deportes en las noticias de Telecinco, Sara sigue dejándonos sus looks perfectos. Muy fiel a su estilo, relajado, cómodo y con sus toque especiales, en esta ocasión ha sido su vestido el que nos ha encantado

El vestido boho más bonito

Sara ha vuelto a recurrir a su firma Slow Love, que tiene junto a su íntima amiga, la también periodista, Isabel Jiménez, con uno de los vestidos de la nueva temporada. Un diseño corto, estampado de flores en tonos tierra y azules, con manga al codo, volante en el bajo y detalles de grecas de encaje en color hueso en las mangas y la parte delantera. Es el modelo Sou y su precio en la web es de 64,95 euros.

El vestido es el mejor ejemplo de ese estilo bohemio y romántico del que Sara es una de las abanderadas. Además lo combinó con unas botas de ante marrón de estilo cowboy de Sendra pero a la venta también en Slow Love (290 euros) creando así el mejor mix posible para este estilo.

El estilismo de Carbonero es muy parecido a los que lleva Gema López, por eso estamos convencidas que como a nosotras no le importaría tener ese vestido en su armario. La colaboradora de Sálvame, al igual que Sara, se encuentra muy cómoda con el combo de los vestidos más románticos y relajados con las botas de estilo cowboy. Un combo que en primavera todavía nos gusta más.