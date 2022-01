Si algo tenemos claro es que los complementos son capaces de arruinar o hacer ganador cualquier estilismo, especialmente si hablamos de los bolsos. Y ojo, porque no hace falta contar con una colección de modelos de lujo. Más bien la clave reside en apostar por diseños todoterreno que nos sumen un plus de estilo al instante y a la vez sean lo más cómodos posibles. Esta temporada vuelven a triunfar los bolsos en versión XS, que tan de moda puso la firma Jacquemus; y los trenzados y con maxi cadenas, sello de identidad de Bottega Veneta. Pero además, inesperadamente, se ha colado otra tendencia en nuestras vidas: las bomboneras. Ya nos lo habían advertido muchas prescriptoras de moda, como Olivia Palermo, pero después de ver a Lourdes Montes, no tenemos dudas: van a ser la auténtica revolución.

El bolso bombonera de Lourdes Montes es el único que necesitas para triunfar día y noche

Comprobado: los bolsos bombonera regresan este 2022 en todo su apogeo. Y es que a pesar de que los hemos tenido un poco abandonados estos tres últimos años, las pasarelas han dictado que ha llegado el momento de sacarlos al asfalto y convertirlos en el accesorio imprescindible las 24 horas del día.

También denominados bolsos saco o bucket, son de los pocos que aportan estilo a raudales y resultan de lo más espaciosos y cómodos de llevar. Tanto para ir a la oficina, como para las noches más especiales, siempre son un acierto. Por todos estos motivos, Lourdes Montes, que está siempre al tanto de todas las tendencias, ya se ha hecho con el bolso bombonera más todoterreno del momento: un modelo de piel grabada con bandolera regulable que combina con absolutamente todo.

El diseño, que pertenece a la firma Möhel, está fabricado de manera totalmente artesanal en un taller familiar de Ubrique y ya se ha convertido en objeto de deseo para muchas. ¿Su precio? Está rebajado, antes costaba 229 euros y ahora 199 euros. Una inversión segura, ya que cuando lo veas comprobarás que podrás sacarle partido tanto en invierno como en primavera y hasta en verano.

El estilismo perfecto para un día cualquiera

Lourdes Montes ha estrenado su bolso bombonera para una mañana de recados de la mejor manera: con un abrigo oversize con estampado de cuadros, pantalones vaqueros pitillos y unos stilettos de ante y tacón cuadrado de la firma PARIS/64 (que cuestan 99 euros). ¡Ideal! Te damos nuestra palabra, los bolsos saco tienen un largo recorrido por delante y van a ser tus mejores aliados te pongas lo que te pongas. Sigue bajando y ficha el modelo de la diseñadora antes de que se agote.