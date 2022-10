Los pantalones de cuero son imprescindibles en otoño e invierno. ¿El motivo? Además de sumar un plus de estilo y sofisticación, combinan con prácticamente todo y son la alternativa perfecta a los vaqueros. Eso sí, hay que reconocer que dar con el modelo ideal es una de las hazañas estilísticas más complicadas. Y es que para acertar, es fundamental que el diseño quede como un guante.

Pero tranquila, aunque sabemos que es una tarea difícil, no es misión imposible, porque Terelu Campos ya ha dado con los pantalones de cuero que mejor le sientan (y puede que a ti también). La presentadora ha apostado por los ‘mini flare’. ¿Cómo son? De tiro alto, ajustados en la parte superior de las piernas y acampanados en el bajo, creando una silueta de lo más favorecedora.

La madre de Alejandra Rubio es el mejor ejemplo de que estos pantalones son la opción infalible para las mujeres mayores de 50 años. Y es que además de derrochar estilo, alargan las piernas visualmente, disimulan barriguita, y rejuvenecen sin restar una pizca de comodidad. Y ojo… porque aunque la forma más habitual de combinar los pantalones de cuero es con prendas básicas, Terelu Campos se ha propuesto no pasar desapercibida y los ha lucido.. ¡a su manera!

Terelu Campos estrena pantalones y acapara todas las miradas

La hija de María Teresa Campos tiene un estilo personal y único. De hecho, muy pocas veces podemos verla con prendas de nuestras tiendas low cost favoritas. Y es que la presentadora no quiere ser una más. Le gusta elegir su ropa con cuidado y elaborar estilismos que nadie haya llevado antes. Y el mejor ejemplo es su último look.

La colaboradora del debate de ‘La isla de las tentaciones‘ ha completado sus pantalones de cuero con una blazer estampada multicolor y un top lencero azul klein. ¿Como broche final? Unos botines en punta del mismo color.

Con un conjunto tan vistoso, Terelu acaparó todos los flashes sin demasiado esfuerzo. Pero eso sí, para no sobrecargar su estilismo prefirió no sumarse demasiadas joyas. Solo un reloj y alguna discreta pulsera. Y si tú también eres de las que no tiene miedo de arriesgar y quieres copiar el look de la malagueña, te desvelamos que tanto su americana (36€) como sus pantalones (25€) pertenecen a la firma CannesChic. ¡Fíchalos!