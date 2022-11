Fran Rivera organizó ayer una cena solidaria en honor a Nuevo Futuro, la asociación con la que colabora desde hace más de 10 años. «En la vida hay que ser agradecido, yo considero que he tenido mucha suerte, y la mejor manera de devolverlo es ayudando a los que más lo necesitan. Y Nuevo Futuro es una causa que merece mucho la pena», afirmaba emocionado el torero.

En una noche tan especial, por supuesto no podían faltar muchos rostros conocidos, entre ellos Fonsi Nieto, Óscar Higares o María Ángeles Grajal. Pero si hubo una invitada que logró acaparar todas las miradas nada más llegar a la fiesta esa fue Tana Rivera.

La hija de Eugenia Martínez de Irujo se lo pasó en grande y no paró bailar junto a su padre. Y no solo eso, una vez más, nos volvió a conquistar con su estilismo. Y es que eligió un look ideal para cualquier comida de empresa: sencillo y básico, pero muy estiloso.

Tana Rivera nos inspira con su look más discreto pero favorecedor

Ahora que ya andamos a la caza de un modelito infalible que nos haga triunfar en la comida de empresa de Navidad, el look de Tana Rivera es la opción perfecta para ganar sofisticación sin perder una pizca de comodidad (y así poder darlo todo).

La nieta de la duquesa de Alba volvió a hacer alarde ayer de su elegancia innata y se enfundó en jersey fino gris con delicados ribetes en puños y cuello que le quedaba como un guante. Pero si algo nos enamoró a primera vista fueron sus pantalones. La joven eligió un diseño palazzo con estampado de pata de gallo que llegaba hasta el suelo y le aportaba un indiscutible plus de estilo.

¿Para completar el look? Apenas le hicieron falta accesorios. Únicamente unos discretos pendientes y algunas finas pulseras. Eso sí, se sumó un toque de color con unas llamativas uñas rojas. ¿Quieres verla ya? ¡Sigue bajando!