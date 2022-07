La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera se ha convertido en una joven que lleva como nadie cualquier prenda. Tana Rivera tiene un estilo innato que ha heredado de su madre y de su abuela, la fallecida Duquesa de Alba. Son pocas las veces que somos testigos de los looks que utiliza la joven. Sin embargo, cada vez que la vemos analizamos su estilismo con lupa y son pocos los «peros» que le podemos poner, incluso nos ha sorprendido con su faceta de modelo. Ahora, Tana se ha decantado por un perfecto conjunto firmado por Inés Domecq, que se ha convertido en la diseñadora favorita de las famosas, y que promete agotarse. No dudamos que este dos piezas se cuele en el armario de más de un rostro conocido y que las que más saben de moda lo incorporen en su maleta de vacaciones de verano.

Inés Domecq se ha convertido en la diseñadora favorita de muchas famosas como Tana Rivera

Tana Rivera ha optado por el conjunto Micaela en negro compuesto por una falda midi y top de algodón en color negro con flecos multicolor. Este dos piezas también está disponible en color berenjena y con flecos en burdeos. El precio de ambas piezas es de 215 € y es de la nueva colección que ha lanzado la diseñadora sevillana, por lo que actualmente está disponible en todas las tallas. Tal y como podemos observar en la página web de la firma, está disponible desde la talla XS hasta la XL en ambas versiones. ¿Cuál es tu favorita?

La hija de Eugenia Martínez de Irujo tiene el mismo estilo de su madre: el boho chic y hippie con prendas desenfadas, colores llamativos, flecos y abalorios que decoran las piezas. Algo que encaja perfectamente con su última elección. ¿Quieres ver las imágenes y el resultado final de su look? Te lo mostramos a continuación y te mostramos el diseño de The IQ Collection, al detalle. ¡Sigue deslizando y no te lo pierdas!