Tamara Falcó y su look más grunge antes de su cita con Iñigo Onieva

Esta temporada el efecto polipiel ha sido el acabado más trendy que hemos visto en nuestras celebrities. Este material rescatado directamente del baúl de los años 90 ha venido para quedarse y ya no solo en looks de noche o los más atrevidos sino adaptado a la comodidad de los looks más casuales y de moda. No solo lo hemos visto en prendas desenfadadas, este tejido ha inundado las alfombras rojas y, actualmente, podemos decir que está por todas partes. Así lo ha demostrado Tamara Falcó, todas las miradas siempre están puestas en la marquesa de Griñón, pero en esta ocasión ella no estaba muy por la labor de ponerse bajo los focos. En plena escapatoria hacia una cita con Iñigo Onieva la hemos visto ataviada con su look más grunge al que no nos tiene nada acostumbradas.

La hija de Isabel Preysler nos sorprendía con un pantalón recto de cuero con cintura elástica y cordón de estilo deportivo. En la parte superior lleva un jersey blanco básico de cuello redondo de lo que parece cashemir. Una prenda estupenda para combinar con un pantalón de estas características. Por encima se ha colocado un abrigo largo de corte tres cuartos azul marino con doble botonadura frontal con efecto asta.

Tamara Falcó intentaba pasar desapercibida con este look grunge que nos ha dejado sorprendidas

La it girl quiso mantener su anonimato bajo unas gafas de pasta de carey con cristal ahumado que escondía su mirada. También utilizó un gorro de lana en tono camel de efecto canalé para esconderse de los flashes. En los pies calzaba unas zapatillas blancas básicas por si le tocaba salir corriendo de los paparazzi. No sabemos el plan para el que nuestra celebritie favorita ha quedado con su novio Iñigo Onieva pero desde luego ha optado por un look cómodo y versátil para una cita relajada.

La influencer ha salido incluso sin maquillaje dejándose en casa el eyeliner gatuno que no se quita ni para dormir. Debe de haber sido una jornada intensa para la hija de Isabel Preysler ya que ha salido en su versión más natural. Aún así ella nos encanta, su naturalidad y espontaneidad son los rasgos que nos enamoran de la socialité. Todas nos vemos reflejadas en ella incluso cuando baja al mundo terrenal y vemos que en realidad es, tan solo, una chica como nosotras.

En cuanto a los accesorios, la aristócrata sabe como subir el nivel de su look, ya que ella no sale de casa sin caminar acompañada por una gran firma colgada de su hombro como es Chanel. Lleva un bolso negro acolchado con detalles y cadena en dorado precioso que, como vemos, encaja con absolutamente cualquier look. Este bolso es un clásico que se revaloriza con los años como si de una obra de arte se tratase; ya que los bolsos son para 'Tami' sus bienes más preciados.

También lleva unas piezas de joyería para dar un toque brillante a su estilismo, uno sencillos pendientes dorados de aro y una pulsera de cadena de oro es todo lo que Tamara necesita para verse bien. Seguramente ambos sean de su colaboración de joyería con la marca Tous ya que se ha dejado ver con piezas de esta colección en sus últimas apariciones.

Tamara nos tiene acostumbrados a unos looks mucho más clásicos y elegantes, ella que es la reina de las alfombras rojas nos ha sorprendido con este estilismo que todas nosotras podríamos haber lucido en el día a día.