Estamos a unas pocas y cortas semanas de las fiestas navideñas en las que tengamos que sacar la artillería pesada para triunfar con los looks más llamativos. Llevamos tiempo avisando de que este año el brillo, las lentejuelas, lo metalizado y todo lo que una hurraca robaría, se lleva. Hoy tenemos que hacer una mención especial a los pantalones con los que se ha dejado ver Tamara Falcó en su última aparición, pues son los perfectos para descorchar el champagne o, mejor dicho, el cava, para darle la bienvenida al nuevo año.

Si la hija de Isabel Preysler, que suele llevar looks de lo más elegantes, sobrios y siempre a la moda, se ha enfundado en brillo, esto es la señal inequívoca de que es completa tendencia. El outfit «burbuja de Freixenet» es lo que se lleva este año. Ya puedes integrar tus prendas brillantes en tu look, pues se llevan todas: desde los pantalones, hasta las blusas, no se quedan fuera ni zapatos, ni abrigos, el brillo no discrimina a nadie. Por eso, queremos analizar el look que ha mostrado la marquesa de Griñón en su última aparición en detalle. ¡Tomad nota para aseguraros un triunfo en Nochevieja!

Tamara Falcó triunfa con unos pantalones dorados de su última colección de Pedro del Hierro

Por un lado, la ex pareja de Iñigo Onieva se enfundó en unos pantalones dorados súper brillantes de su última colección junto a Pedro del Hierro. El modelo «Luz» de esta gran firma está confeccionado en piel metalizada en un tono oro muy original, además, siguiendo la tendencia, tienen un corte recto, dejando atrás la moda de los pitillo; son de tiro alto, sientan genial y, eso sí, no dejarán a nadie indiferente. Este diseño tiene un precio de 272 euros en la web y aún están disponibles en la web, pero están empezando a agotarse.

La parte superior la completó con una blusa blanca, también de su colección, con manga abullonada, cuello subido con botonadura forrada y una abertura vertical en el pecho a modo de escote. Una prenda básica, elegante y que nos asegura un triunfo si la conjuntamos con un poquito de brillo. Desliza para ver en la galería el último look de Tamara Falcó y descubre todos los detalles.