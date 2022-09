Desde que el pasado 11 de julio Sonsoles Ónega abandonase su puesto de trabajo en ‘Ya es mediodía’ y pocas horas después se anunciara su fichaje por Antena 3, no la habíamos vuelto a ver en la televisión. Hasta ahora. Este martes 6 de septiembre, la veterana periodista ha sido la última invitada de ‘El Hormiguero’, el programa presentado por Pablo Motos, donde ha hablado largo y tendido sobre cómo se gestó su fichaje por Atresmedia. Un gesto llamativo. Sin embargo, lo que más nos ha gustado de ella ha sido verla en su faceta más rebelde y rockera gracias al estilismo que ha elegido para debutar en su nueva cadena.

Sonsoles Ónega ha sorprendido a todos los telespectadores con un look que nos ha dejado a todos sin palabras. Y con el que ha presumido de una figura estilizada y perfectamente tonificada. La presentadora se ha decantado por un pantalón ajustado y un top de cuello halter en negro que le sentaba como una segunda piel. Sin embargo, las piezas clave de su vestimenta han sido sus accesorios. Gracias a los complementos ha reinventado el clásico negro aportándole un aire mucho más rockero, desenfadado y cañero que bien le gustaría a la mismísima Pilar Rubio, colaboradora del mismo programa.

Sonsoles Ónega triunfa con los accesorios que reinventan el look total black

La popular presentadora ha añadido a su estilismo los complementos más atrevidos, no aptos para las mujeres más dulces. Le ha añadido a su look total black un cinturón XXL repleto de tachuelas y con el cierre en forma de corazón que le aportaba un aire desenfadado y, además, le hacía una «cintura de avispa». Por si fuera poco, también ha lucido un brazalete a juego que le daba mucho, pero que mucho rollo, al resto de su look. Ha peinado su melena corta y ha lucido un maquillaje de 10. Te mostramos su outfit al completo.