Reconozcámoslo: hace ya mucho tiempo que SHEIN se convirtió en imprescindible en nuestras vidas. Y es que busquemos lo que busquemos, lo acabamos encontrando en esta tienda online. ¡Y al mejor precio! Por eso ahora, que ya nos hemos puesto manos a la obra con el cambio de armario, no tenemos dudas de que este fenómeno de la moda va a ser nuestro mejor aliado este otoño/invierno.

Pero ojo, porque además esta temporada SHEIN se ha propuesto ir a por todas. Tanto es así que organizó el pasado 25 de septiembre un impresionante desfile bajo el nombre de Rock The Runway: SHEIN for All. Un evento en el que se contó con artistas musicales y bailarines profesionales, y en el que se mostraron las colecciones de otoño-invierno 2022 de sus marcas SHEIN, SHEIN X, Frenchy, SXY, Modely y MOD. Además de sus submarcas: ROMWE y DAZY. ¿Lo más? También se presentó una colaboración especial para su marca premium MOTF con el galardonado diseñador Christian Siriano.

El desfile de SHEIN: una innovadora forma de presentar las colecciones Otoño-Invierno

Con este desfile SHEIN logró exhibir sus colecciones de una forma de lo más divertida y original. Porque… ¿a quién no le gusta copiar los looks de sus artistas preferidos? Y es que en el evento se contó con algunos de los mejores cantantes del momento. ¿Entre ellos? El ícono del pop punk Avril Lavigne, la sensación del dancehall jamaiquino Shenseea y la cantautora filipino-australiana Ylona García, de 88rising.

«El desfile de moda SHEIN Rock The Runway es un acontecimiento único que fusiona la música y la moda», decía Avril Lavigne, quien actualmente se encuentra de gira con su último álbum Love Sux.

SHEIN planea continuar con Rock The Runway cada año para brindar a sus clientes y fanáticos una forma innovadora y emocionante de vivir su moda. Las colecciones Otoño-Invierno 2022 para todas las marcas de SHEIN están actualmente disponibles en su página web. www.es.shein.com