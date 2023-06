Aunque sea una de las compras más recurrentes del verano, encontrar el traje de baño perfecto no es nada fácil. Evidentemente siempre hay que elegir el que mejor se adapte a nuestra figura sin que nos realce nada que no queramos.

Los queremos bonitos, pero que no nos echen ningún kilo encima. Cómodos, para que no aprieten demasiado o, por otro lado, de buena calidad para que la tela no pierda color con los baños de agua y sal. En definitiva, para dar con el bikini de nuestros sueños, necesitamos una guía con claves óptimas. Así que hoy te traemos un puñado de buenos consejos y una galería de piezas de Carrefour que son una maravilla y a un precio de menos de 20 euros.

El sujetador de bikini perfecto según tu talla de pecho

Nos pasa siempre: los sujetadores del bikini que cubren bien el pecho muchas veces nos dejan marcas en la piel porque aprietan, y los que no lo hacen nos descuelga el busto. ¿Qué podemos hacer? Las mujeres de pecho grande deben focalizarse en buscar un top de tipo sujetador, escote 'halter' (es el que va anudado a parte trasera del cuello) o aquellos que tienen en cuello en forma de 'V'. En tonos, para que no den sensación de volumen, elige los más sencillos y evita los llamativos y, si te apetece, opta por el color negro.

Si tu busto es pequeño, para potenciarlo elige el escote corazón. En este caso, las decoraciones llamativas, como los flecos o volantes van genial para realzarlo. Por supuesto, siempre están los push up que hacen magia, literalmente.

La braguita del bikini ideal según tu forma de cadera y trasero

Si quieres llamar la atención de tu trasero, los bikinis de pernera alta son perfectos para ello. También aquellos que llevan lazitos en los laterales. Y bueno... si tienes un glúteo potente, pero no te gusta que se vea demasiado, elige colores lisos que sean oscuros y braguitas que cubran la zona al completo. Si tienes tripa y quieres ocultarla (un poco), hazte amiga de la braga alta hasta la cintura.

Ahora sí, te dejamos una selección de Carrefour. ¡Encuentra el que mejor encaje con tu estilo! ¿Un plus? Todos los modelos se pueden combinar por separado y están disponibles de la talla 34, hasta la 44.