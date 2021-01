La segunda fase de las rebajas es el momento para hacerte con auténticos chollos. Sara Carbonero nos muestra sus prendas favoritas… Y nos encantan

Ya estamos en las segundas rebajas, el mejor momento para hacerte con auténticos chollos o con esa prenda que tenías fichada durante toda la temporada y que estabas esperando a que bajara de precio. Las rebajas de invierno son ideales para invertir en prendas tendencia total que después de una temporada dejarás olvidadas en tu armario, pero que ahora tienen un precio irresistible. Pero también puedes seguir el ejemplo de Sara Carbonero para hacerte con prendas atemporales, básicos de fondo de armario que vas a poder llevar durante mucho tiempo, e incluso también en primavera.

La periodista es el mejor exponente del estilo boho chic y de la moda slow. Amplios jerséis y chaquetas confortables de lana, vestido largos bohemios, pantalones vaqueros, botas cowboy, sombreros o pañuelos forman unos estilismos que siempre nos encantan y nos inspiran. De hecho, Showroomprive.es, el club de ventas privadas online especializado en moda y complementos de firmas exclusivas, realizó su tradicional “ranking de estilo”, preguntando a los españoles qué personajes públicos nacidos dentro de nuestras fronteras habían sido sus referentes de moda del 2020 y Sara Carbonero se alzó con la primera posición.

Las prendas en rebajas

Ahora nos ha dado la pista de algunos de sus compras preferidas para estas rebajas. Como no podía ser de otro modo, la periodista ha elegido su firma Slow Love, que comparte con su íntima amiga, la también periodista Isabel Jiménez, para mostrarnos dos de sus conjuntos favoritos. Ambos tienen todas las claves del estilo Carbonero: relajado, casual, pero siempre con un toque chic.

Unos vaqueros blancos de tiro alto ligeramente acampanados con un cárdigan de lana de rayas y un vestido estampado boho con botas de ante, forman los dos looks que ha elegido y que no pueden gustarnos más.