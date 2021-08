La presentadora de ‘La isla de las tentaciones’ nos ha dejado claro con una simple foto que sus sandalias son perfectas para llevar tanto en verano como en otoño.

Aunque el verano todavía está ahí, no podemos evitar pensar en la próxima estación del año que está a punto de comenzar. El otoño está a la vuelta de la esquina y, aunque muchas aún no han terminado sus vacaciones, es imposible no tener la cabeza en lo que haremos una vez volvamos a la rutina. ¿Me apunto al gimnasio de nuevo o pruebo a hacer ejercicio en casa? ¿Qué habrán hecho mis compañeros de curro en estas semanas? ¿Tendré muchos emails esperándome en la bandeja de entrada una vez vaya a la oficina? ¿Cuándo es mejor que haga el cambio de armario? ¿Qué se llevará en la próxima temporada? Muchas preguntas a las que todavía no podemos dar respuesta. O sí. Y es que Sandra Barneda, sin darse cuenta, nos ha adelantado cuál será una de las tendencias que más veremos en las calles este septiembre: Unas preciosas sandalias que, por extraño que suene, nos darán la vida este otoño.

Las sandalias de Sandra Barneda que seguro que querrás llevar este otoño

La pareja de Nagore Robles, que ha pasado junto a la colaboradora y presentadora unos maravillosos días en Portugal, ha compartido una imagen a través de su perfil de Instagram en la que, sin pretenderlo, nos ha confirmado que las sandalias también se llevarán este otoño. Pero no unas sandalias cualquiera, sino más bien las sandalias más cómodas y ponibles. Concretamente, el modelo Arizona de Birkenstock.

Se trata de un auténtico clásico que lleva décadas entusiasmando tanto a hombres como a mujeres. Una sencilla sandalia con dos correas de gran hebilla que presenta un diseño atemporal y que se ha convertido, desde hace tiempo, en un calzado de culto para los amantes de la moda. Unas sandalias perfectas para llevar tanto en verano como en los días más cálidos del otoño que destaca por sus dos correas, cada una con una hebilla de espiga de metal con ajuste individual y su plantilla de ante en contraste con el color del resto del calzado. Las que lleva la presentadora de La isla de las tentaciones son en un clásico tono negro y cuestan 60 euros. No obstante, debemos tener en cuenta que la marca tiene a su disposición infinidad de modelos en diferentes colores, materiales y precios. Sin duda, un básico de armario que esta temporada llevaremos hasta la saciedad y que seguramente usemos para estar cómodas en cualquier situación.