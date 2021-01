La cantante más internacional de nuestro país se sorprendió al ver la nueva colección de joyas de Belén Esteban y quiso compartirlo con sus seguidores.

A la guerra entre Belén Esteban y Anabel Pantoja le ha salido una nueva protagonista. O, al menos, aliada. Las dos colaboradoras de Sálvame llevan ya varios días lanzándose pullitas en directo y discutiendo entre ellas a causa de sus respectivas colecciones de joyas. La andaluza afincada en Canarias lleva años lanzando diferentes piezas de joyería con bastante éxito. Sin embargo, Belén se atrevió a dar este paso hace a penas unas semanas, días antes de Navidad; cuando lazó su primera colección de joyas y así comenzaba el enfrentamiento entre ambas. Al parecer, la sobrina de Isabel Pantoja no está dispuesta a compartir clientes (ni ganancias) con la princesa del pueblo y el lanzamiento de esta línea de accesorios no le ha sentado especialmente bien. Y eso que no sabía que la mismísima Rosalía se ha declarado fan de la colección de la de la madrileña. Un éxito que Anabel no ha logrado en todos estos años.

La cantante más internacional de nuestro país compartía en el día de ayer un par de stories en su cuenta de Instagram mostrando los detalles que Belén Esteban le había enviado por correo. Y lo hacía ante la atenta mirada de sus cerca de 15 millones de seguidores. La relación entre la artista catalana y la que fuera ganadora de GH VIP lleva siendo buena desde hace muchos años, cuando la colaboradora de televisión se declaró públicamente fan de su música y acudió a varios de sus conciertos en la capital. Sin embargo, ninguna de nosotras esperábamos ver a la cantante de Malamente mostrar en la red social las joyas diseñadas por la socialité. ¡Una grata sorpresa que no sabemos cómo habrá sentado a Anabel Pantoja.

La colección de joyas de Belén Estaban que ha conquistado a Rosalía

Aunque la primera colección de accesorios de la Esteban está compuesta por diecisiete joyas (y un set de cuatro piezas); Belén ha enviado a Rosalía solamente tres de sus accesorios favoritos. Concretamente, el collar Equilibrio y los pendientes Fé y Universo. Unos complementos que reflejan en sus formas y colores la personalidad de la colaboradora y que han enamorado a nuestra artista más internacional.

Es cierto que Belén Esteban no ha sido la encargada de diseñar todas y cada una de las piezas de la colección pero sí que ha aportado muchas ideas y que se ha involucrado activamente en todo el proceso. Todas las piezas están elaboradas en plata de Primera Ley 925 y muchas de ellas bañadas en oro de 18k (como en el caso de las que lleva Rosalía). Además, algunas cuentas con destellos y detalles muy coloridos en tonos azules, rojos, blancos y rosas; lo que hacen que la colección combine el estilo más clásico con un aire juvenil y actual.