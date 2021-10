Rosa Benito ha comenzado la semana de trabajo enfundada en un original vestido firmado por Virginia Abzueta, una de las diseñadoras de cabecera de Belén Esteban

Rosa Benito se ha convertido en una de las colaboradoras de televisión mejor vestidas de Mediaset. Desde que saliera de ‘Supervivientes‘, se ha quitado años de encima y lo demuestra en cada aparición pública. Este lunes ha dado el pistoletazo de salida a la semana enfundada en un vestido yeyé con un estampado clásico que no ha pasado desapercibido. Y es que debido a las bajas temperaturas que marcan los termómetros en pleno otoño, la que fuera cuñada de Rocío Jurado ha optado por estrenar la manga larga y lo ha hecho con un diseño ajustado y cuello a la caja.

Rosa Benito estrena botas y medias negras para los primeros días fríos en Madrid

La colaboradora de televisión ha estrenado la semana acudiendo a su puesto de trabajo en el Fresh de ‘Ya es mediodía’ con este vestido de lo más actual. Por encima de la rodilla y con un estampado de pañuelo que se ha convertido en uno de los favoritos por las que más saben de moda. El vestido lo firma Virginia Abzueta, que precisamente es una de las modistas favoritas de su compañera y amiga Belén Esteban. Rosa Benito ha lucido medias negras de cristal para protegerse de los primeros fríos de la temperatura y ha concluido su look con unas botas alta negras de estilo arrugado, que están de rabiosa tendencia.

Un look que no ha pasado desapercibo entre sus seguidores que han calificado de «espectacular» y «siempre tan elegante». Además el broche de oro se lo ha puesto con unos pendientes de aro en su versión XXL que le aportaba un aire muy juvenil y moderno. Un look de 10 que encajaba perfectamente con el beauty look elegido, ya que ha peinado su melena rubia hacia atrás y la ha recogido con un pequeño coletero. Un toque muy yeyé.

Belén Esteban eligió un vestido de Virginia Abzueta para la boda de su gran amiga Anabel Pantoja

Como hemos dicho anteriormente, Rosa Benito ha elegido una de las firmas favoritas de la de Paracuellos del Jarama para estrenar la semana. Y es que Virginia Abzueta fue la encargada de diseñar el vestido con el que Belén Esteban acudió a la boda de su amiga, Anabel Pantoja, que tuvo lugar el pasado 1 de octubre en la isla de La Graciosa. Eligió un modelo de tirantes con bordados de encaje en blanco de la diseñadora Virginia Abzueta que la convirtió en una de las mejores vestidas del enlace. Belén se hizo fiel a esta firma y ahora son muchas las famosas que confían en la diseñadora. Te mostramos al completo el look de Rosa Benito.