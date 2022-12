¿Todavía no tienes look de Nochevieja? Pues venimos a meterte prisa, porque hoy hemos encontrado gracias a Rocío Osorno uno de los conjuntos de fiesta más bonitos de la temporada y lo puedes encontrar en Asos. Eso sí, por poco tiempo, porque desde que la sevillana apareciera con este estilismo no han parado de subir las compras en la página oficial de la marca. No sabemos si quedarán muchas unidades, pero lo cierto es que es precioso.

La diseñadora de moda tiene mucho ojo para captar las tendencias cuando se va de shopping. Tanto es así que, siempre que sube una publicación o aparece en algún evento con un modelito, empieza a recibir cientos de mensajes que intentan averiguar la marca de la prenda en cuestión. El conjunto de hoy tenía un diseño súper original, era de la firma Jaded Rose, pero se puede adquirir en la plataforma Asos, una firma a la que suele recurrir mucho Rocío para elaborar sus estilismos. Su look estaba formado por un crop top con cuello barco confeccionado en tela con lentejuelas entretejidas en un color verde lima precioso. Además, en la parte inferior del top podíamos ver una preciosa franja de plumas sintéticas que le daban el punto cool al estilismo. Las plumas se han instalado en las prendas de fiesta esta temporada y no dejamos de verlas en blazers, tops, pantalones e incluso accesorios.

Rocío Osorno combina plumas y brillo con el conjunto verde más chic de Asos

La parte de abajo la formaba una falda mini con corte tubo, bien alta y confeccionada con el mismo material que el top. Del mismo modo, un montón de plumas decoraban el bajo de la falda. Este precioso conjunto se puede comprar por separado, para crear looks con otras piezas. La falda tiene un precio de 55,99 euros y el top tiene el mismo precio que la falda, aunque ya solo quedan algunas tallas.

Si no tienes ni idea de qué zapatos incorporar a este conjunto de traemos algunos tips. Ni se te ocurra agregar a este estilismo más brillos o excentricidades, opta por un tacón mediano o unas sandalias de tiras con pocos adornos. Desliza para ver el look completo de Rocío Osorno y no te pierdas ningún detalle.