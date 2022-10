Rocío Flores cumple hoy, 13 de octubre, 26 años, pero lo ha celebrado por adelantado aprovechando la festividad nacional por el 12 de octubre. Su padre, Antonio David Flores y la novia de este, Marta Riesco, fueron los encargados de organizar una fiesta sorpresa para Rocío en un conocido restaurante de Madrid, donde cenaron junto a unas amigas de la joven. Para la ocasión, Rocío volvió a sacar a relucir su chaqueta favorita, una biker negra repleta de tachuelas, parches y estampado de leopardo, de la firma Koker. Una apuesta segura para un día tan especial.

Tras soplar las velas, Rocío y todos sus invitados decidieron seguir la fiesta en una conocida sala de la capital, donde tenían un espacio reservado para poder bailar y disfrutar sin ser molestados. El look de Rocío era perfecto para la ocasión, ya que además de estiloso era cómodo para aguantar una noche entera de fiesta despidiendo por adelantado sus 25.

La chaqueta favorita de Rocío Flores

No es la primera vez que vemos a Rocío con esta chaqueta y es que, desde que se la vimos por primera vez el pasado año, lleva demostrando que es una de sus favoritas y su complemento estrella para la temporada de otoño-invierno. Ideal para un look diario informal con pantalón o para eventos más especiales con falda o vestido, en esta ocasión, la hija de Rocío Carrasco decidió combinar la biker con un top básico negro, un pantalón beige de corte ligeramente oversize, unas zapatillas blancas con plataforma y un bolso rojo. Cómodo a la vez que estiloso, con la chaqueta de cuero como protagonista absoluta del look.

La chaqueta, como hemos mencionado, es de la firma Koker, una firma que arrasa entre los rostros más populares de la televisión. Destaca por su originalidad, ya que no es la típica biker negra, está completamente repleta de detalles: tachuelas, letras, parches, cremalleras, estampado animal print… En definitiva, una pieza súper especial, que se ha convertido en la favorita de la influencer. Cuesta 199 euros y actualmente está agotada en su página web.

Para rematar el look, Rocío decidió hacerse un maquillaje sencillo pero especial con los tonos rosas como protagonistas y recurró al peinado de moda: el recogido pulido bajo con raya al medio, que está arrasando esta temporada entre las celebrities. Es muy versátil y le da el toque de elegancia a cualquier look, todo un acierto por parte de Rocío.