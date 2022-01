Entre amigas hay una regla no escrita en lo que a moda se refiere: no coincidir con la misma ropa en la medida de lo posible. Pero claro Rocío Flores y Marta Riesco ya no son amigas. Al menos, no como antes. Desde que Antonio David y la reportera del programa de Ana Rosa Quintana hicieron pública su relación, la hija del exguardia civil ha tomado distancia con la que fue, -no hace mucho- uno de sus grandes apoyos en la televisión. Y es que Marta acogió con los brazos abiertos a Rocío, cuando la joven se vio afectada por el documental protagonizado por su madre Rocío Carrasco.

De amigas a contrincantes

“Respeto a Marta como periodista, como profesional y siempre le he estado muy agradecida. Fue de las pocas personas que dio la cara por mi y me ayudó a gestionarlo todo. Somos compañeras y tenemos una amistad”, decía una cabizbaja Rocío, que se ve obligada a aceptar la decisión amorosa de su padre. Por su parte, Marta no ha dejado del todo claro si eran o no amigas, pero sí ha asegurado que siente un gran cariño hacia ella.

Hasta aquí el culebrón de la semana porque lo verdaderamente importante de esta noticia no es la buena o mala relación que existe entre ambas, es la coincidencia estilista que ha llamado nuestra atención. Aunque está claro que no se llaman por teléfono para vestir igual, tienen un estilo muy similar y comparten el mismo gusto por las firmas de alta gama.

Ambas son las mujeres del momento, está acaparando minutos y minutos en la televisión, se ganan la vida también como influencers y se gastan sus ahorros en prendas y accesorios de marcas de lujo. ¿Qué cinturón tienen en común? El de Gucci. Cada una tiene la suyo en un modelo distinto pero lo combinan igual.

Así luce el cinturón de Gucci Marta Riesco

Fiel seguidora de las tendencias, la periodista muestra en su cuenta de Instagram cómo le gusta vestir día a día. Apuesta con creces por la ropa cómoda. Le gusta llevar modelos de últimas colecciones, pero siempre conservando su espíritu juvenil. Y aunque la mayor parte de su guardarropa está protagonizado por ropa low cost, también presume de algún bolso o complemento de firma.

Después de revisar con minucioso mimo sus estilismos nos hemos percatado de que a Marta le gusta mucho el cinturón de Gucci Marmont con hebilla brillante, es de piel en color negro y cuesta 395 euros. La reportera se lo pone con todo y para todo; para salir a descubrir nuevos restaurantes o para ir a trabajar.

Rocío Flores no tiene un cinturón de Gucci, tiene dos

Y si Marta presumía de complemento. Por partida doble lo hace la hija de Rocío Carrasco que tiene dos piezas exquisitas de la firma de alta gama. Una de sus primeras adquisiciones fue el de piel en color negro, muy parecido al que tiene su contrincante, pero en su caso con hebilla de G entrelazada y que está a la venta por 320 euros. El segundo es menos clásico, pero más sofisticado: con brillantes en la hebilla y detalles en color rojo. Este último no está a la venta en la web de la firma.

Eso sí, aunque son piezas diferentes. Ambas lo combinan de la misma forma: con jeans y camisetas básicas o con prendas en color negro, para realzar el potencial del accesorio. A nosotras nos encantan las dos, te dejamos en nuestra galería unas fotografías de las protagonistas y sus inseparables cinturones.