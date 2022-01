Rania de Jordania ha visitado la cooperativa de mujeres Tal Al Rumman de la localidad de Al Balqa para apoyar su trabajo en la fabricación de productos artesanales. Y allí hemos podido ver como paseaba tranquilamente por las instalaciones, tanto de los huertos como de la cocina. Es por este motivo que la esposa del rey Abdalá II ha querido apostar por la comodidad, acorde al acto, y ha recuperado de su armario una de sus prendas más casual: la sobrecamisa.

Pero cuando hemos visto la pieza de la monarca hachemita nos ha resultado familiar… ¡y es que es de Zara! Nos ha costado un poco reconocerla, ya que se trata de un diseño de la temporada pasada, pero no hay duda, Rania ha vuelto a confiar una vez más en la firma española.

Rania de Jordania triunfa con la sobrecamisa más buscada del gigante Inditex

Ni cazadora, ni chaqueta: la sobrecamisa se ha convertido en la alternativa perfecta para aquellas que buscan una prenda que se salga de la tónica habitual y que al mismo tiempo le haga frente a las bajas temperaturas. Desde que saltase a la fama hace un par de temporadas su recorrido ha sido imparable y, sin duda, las que más sabe de moda ya le han hecho un hueco en el armario. Rania de Jordania, que es una de las monarcas mejor vestidas, no podía ser menos, y por ello no nos ha extrañado que recuperase la sobrecamisa de color malva de Zara más buscada. Y ojo, porque lo de más buscada lo decimos con argumentos, ya que tras hacerse viral y agotarse el año pasado, hay algunas que no se la quitan de la cabeza y la intentan encontrar en plataformas como Vinted o Wallapop.

La prenda en cuestión destaca por su cuello solapa y cuenta con mangas acabadas en puño, cinturón a juego y bolsillos frontales. Además es sostenible, ya que está confeccionada en un 50% por poliéster reciclado. Y, como estamos seguras de que te va a encantar, te traemos una buena noticia, a pesar de que en tono malva no queda ni rastro, sí está disponible esta temporada por 39,95 euros tanto en color gris como en color visón.

Un estilismo cómodo pero sin perder una pizca de estilo

Para un acto en el que la comodidad era fundamental, Rania de Jordania ha combinado su sobrecamisa estrella de la mejor manera: con unos pantalones deportivos negros de la firma Alexander Wang y unas zapatillas deportivas Nike, en concreto el modelo Air Vapormax Flyknit Moc Triple Black, con un transgresor diseño sin cordones y con cámara de aire. ¿Su precio? Supera los 200 euros.

