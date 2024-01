Las 7 prendas de Mango que no podrán faltar en looks de oficina de 2024

La expresión personal se encuentra con la funcionalidad y la formalidad en los looks de oficina que ocupan un lugar destacado en los armarios de las profesionales modernas. Más del 40 por ciento de nuestro tiempo lo pasamos en entornos laborales, por lo que contar con prendas versátiles que podamos usar una y otra vez es imprescindible. Mango tiene toda una sección dedicada a los looks de oficina y hoy hemos seleccionado algunas de las prendas top que no pueden faltar en nuestro vestidor para triunfar en el trabajo este 2024.

Este año, el cárdigan se presenta como una prenda esencial en los looks de oficina, y Mango nos sorprende con opciones vibrantes y llenas de vida. Estas prendas comfy, generalmente confeccionadas en lana, están plagadas de colores llamativos que no solo añadirán un poco de alegría a tu look, sino que también te mantienen abrigada durante las jornadas más frescas hasta que llegue primavera. Opta por tonos como el amarillo mostaza, el rojo o el verde esmeralda para destacar y dar un giro moderno a tus estilismos de diario.

Un abrigo elegante es imprescindible para cualquier profesional que busca mantener un estilo impecable. Mango nos ofrece abrigos tres cuartos con solapas de grandes dimensiones, como indican las últimas tendencias de moda. El color negro o el camel siempre funcionan, pero hay otros básicos de fondo de armario como el gris, o el verde caqui que también nos ofrecen muchas posibilidades. Esta prenda es perfecta para llevar sobre trajes formales o para terminar de pulir los conjuntos más casuales.

Las prendas de Mango imprescindibles para triunfar en la oficina

La chaqueta de tweed, un clásico reinventado, es una elección magnífica para quienes buscan fusionar elegancia y modernidad en la oficina. Mango presenta chaquetas de tweed en tonos vibrantes como el azul cobalto o el fucsia, colores vitamina que son una dosis de energía y personalidad para los días en los que todo se nos hace cuesta arriba. Combínala con pantalones a juego o con faldas para crear looks monocromáticos.

Los trajes de dos piezas son la opción definitiva para lucir con elegancia y seriedad. Mango nos ofrece conjuntos en tonos azul bebé o rosa palo, blanco roto o el beige, que añaden un toque de frescura a la rutina diaria y que incluyen la tendencia de esos 'tonos sorbete' que están triunfando. Estos trajes son ideales para eventos formales, reuniones importantes o, simplemente, para que tu look destaque en un mar de estilismos grises.

El estilo preppy ha dejado de ser exclusivo de las universidades de élite para convertirse en una elección destacada en el mundo de la moda de oficina, y Mango nos presenta chalecos que encarnan este look atemporal. El chaleco preppy, con su corte clásico y sus escotes en pico añaden un toque juvenil a cualquier conjunto. Opta por tonos neutros o patrones discretos para lograr un look pulido y profesional. Este estilo se asocia estrechamente con las oficinas porque transmite una imagen de pulcritud.

Mango nos da la oportunidad de encontrar prendas específicamente creadas para lucir estos estilismos en un entorno laboral.