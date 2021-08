Tiene un estilo propio, eso no hay quien lo dude. Virginia Troconis se conoce muy bien y también sabe bien cómo combinar las prendas que copan su armario. Este verano la hemos visto con vestidos de todos los tipos y en salidas diferentes, pero la sorpresa la ha dado estos días con la prenda que ha elegido para sus ratos en la playa.

[lista_enlaces]

Una camisa diferente

Y es que la mujer de Manuel Díaz el Cordobés ha preferido no decantarse por unos shorts o el típico vestido playero que no puede faltar en ningún vestidor. Lo ha hecho por una camisa de raso que no solemos ver en ese entorno pero que, bien pensado, puede resultar de lo más práctica.

Así, con una camisa de corte pijama como la que lleva Troconis se puede evitar que la arena se quede adherida a la piel o a la tela. También, al tratarse deun tejido vaporoso y fino eso evita que aumenta la temperatura corporal y nos acaloremos al ponérnosla, pero ayuda a evitar que el sol impacte sobre la piel. Una idea que además a ella le sienta de maravilla.

[lista_enlaces]