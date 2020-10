Los primeros días de frío ya están aquí y Alba Díaz tiene la prenda perfecta para este tiempo. Todoterreno, al mejor precio y con mucho estilo

Los días lluviosos y frescos del otoño ya se han instalado definitivamente en nuestra vida para los próximos largos meses. Y en este momento, cuando todavía el frío no es tan intenso como para sacar a pasear los abrigos, pero que con una blazer no es suficiente, los plumas se convierten en los mejores aliados posibles. Alba Díaz nos lo acaba de demostrar con su look y el resultado no puede ser mejor.

La hija de Vicky Martín Berrocal ha conquistado con su particular estilo a miles de seguidores hasta convertirse en una de las influencers más destacadas de nuestro país. Original y con un punto transgresor, los looks de la joven nunca dejan indiferente, pero también sabe que en el armario no deben faltar los básicos que nos sacan de un apuro en cualquier momento.

Para estos días fresquitos no hay nada mejor que recurrir a un plumas ligero como nos ha demostrado Alba. Una prenda todoterreno que ha dejado de ser exclusivamente para los looks más deportivos y que ahora incluso podemos ver acompañando a los vestidos de fiesta. Tradicionalmente asociamos los plumíferos con precios muy elevados, pero que se han democratizado para encontrarlos en las firmas low cost, también con una excelente calidad y con diseños actuales. Y este es el caso de la chaqueta que lleva la joven, un modelo verde ultra ligero con el cuello alto, de material sostenible confeccionado a partir de botellas de plástico, de la firma Lidl. Su precio no puede ser más competitivo: 16,99 euros.

La influencer eligió el look más comfy, con un chándal gris y unos calcetines deportivos de la misma firma que el plumífero.

Como Alba Díaz, también debes tener tu plumas

La hija de Vicky Martín Berrocal sigue el ejemplo de todas las amantes de la moda creando su looks a partir de la mezcla de prendas low cost con las primeras firmas. En el caso de los acolchados también tienes ese mismo amplio abanico. Desde los más exclusivos como los Moncler o Canada Goose a las más asequibles como la propia Lidl, Uniqlo o Zara, cada temporada se convierten en indispensables.

Los plumas comenzaron en el armario de los hombres y hoy nos resulta inconcebible que no estén en el de todas las mujeres. Los plumas siempre ha estado ahí (Eddie Bauer los inventó en 1936, e inspirándose en un abrigo del ejército ruso, creó una chaqueta ligera a base de celdas rellenas de plumas), pero hay temporadas que están gozan de mayor o menor atención. Desde hace ya varias, y para mucho tiempo, la moda nos dice que el plumas es una prenda imprescindible.