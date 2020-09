Pilar Rubio nos ha enseñado el look más sencillo y básico para volver a la oficina… Y estamos seguras de que querrás copiarlo en cuanto lo veas.

El verano ya llegó a su fin, nuestras vacaciones han terminado y, si no somos de esos afortunados que aún podemos disfrutar de las bondades del teletrabajo, pronto nos tocará volver a la oficina. La rutina está a la vuelta de la esquina y eso solo significa que, semana tras semana, tendremos que ir a nuestro puesto de trabajo, mascarilla en boca y tupper en mano; para lidiar con clientes y jefes, a veces, no tan agradables como nos gustaría. La nueva normalidad se parece bastante a la antigua. Una lástima. Aunque poco podemos hacer por mejorar esta inminente situación, sí que podemos poner un poco de nuestra parte para hacer que la vuelta a la oficina sea algo menos dura. Y el último look de Pilar Rubio nos ha dado una pista de cómo conseguirlo.

La portada de un libro es importante, la presentación de un plato nos dará ganas de devorarlo o no y la forma en la que está envuelto un regalo nos podría indicar la ilusión que la otra persona ha puesto en hacernos ese detallito. Lo mismo ocurre con la ropa: un buen look puede ser definitivo a la hora de volver de nuestras vacaciones. Necesitamos que sea arreglado pero cómodo, sencillo pero formal. El look ‘back to the office‘ debe tener ese toque que consiga alegrarnos (aunque sufriendo por dentro) y debe estar formado por prendas básicas pero efectivas. Pilar Rubio tiene ese estilismo perfecto y ha posado en su cuenta de Instagram con él para dar la bienvenida a septiembre.

El look de Pilar Rubio que querrás copiar en tu vuelta a la oficina

La esposa de Sergio Ramos ha sacado los básicos de su armario para comenzar con buen pie el noveno mes del año y, como siempre suele hacer, nos ha dado una buena lección de estilo. Con camisa blanca, pantalones vaqueros rotos tipo mom jeans y zapatillas Converse negras; la colaboradora de El Hormiguero ha demostrado que a veces lo más sencillo es lo más efectivo y que, con prendas de fondo de armario, se puede armar un conjunto tan ideal como favorecedor.

Las camisas blancas son todo un básico atemporal y nos sirven en looks arreglados y elegantes pero también en conjuntos informales como este; los mom jeans con roturas son una de las tendencias estrella de esta temporada y las zapatillas tipo All Star, un calzado cómodo y superponible en cualquier época del año. Es más que probable que todas tengamos en nuestras perchas colgadas las prendas que Pilar Rubio utiliza para recibir el mes de septiembre; pero, si no es así, te hemos seleccionado nuestras favoritas del mercado. Camisas por menos de 25 euros, vaqueros que no superan los 30 y sneakers que podrás llevar en todo momento por 65. ¿A qué esperas para copiar el look más acertado de la presentadora para volver a la oficina pisando fuerte?