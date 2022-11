¿Quién dijo que no se puede ir a la moda en pijama? Alba Díaz acaba de confirmar que se puede ir en ropa de cama y arrasar en estilo. La hija de Vicky Martín Berrocal nos dice, con varias fotografías, qué diseños de pijamas están triunfando esta temporada y no solo en las más jovencitas, sino también en las mujeres maduras.

A sus 22 años, la infuencer sigue demostrando que ella es la gran sensación si de moda se trata y en cada oportunidad que tiene, ya sea para sus proyectos, para sus eventos o para sus publicaciones en Instagram, siempre presume de lookazos y tendencias con las que se corona como una de las hijas de famosas más fashionistas.

Por supuesto, su última propuesta de looks para estar por casa no fue una excepción y aunque se trata de unas ideas pensadas para los días de descanso, nos ha dejado 4 conjuntos ideales y súper cómodos. Todos los pijamas son de la marca Tezenis y no superan los 25,99 euros. ¡No hay mejor alternativa para ir cool y calentita!

Los pijamas largos de Alba Díaz: para ir calentitas y a la moda

A través de varias fotografías, la influencer modeló desde el salón y mientras leía un libro sobre la cama, también la hemos visto al lado de una chimenea de lo más calentita y disfrutando de la brisa fresca del invierno en el balcón de su casa. Con mucho estilo, y mucha gracia, impone moda al lucir varios pijamas largos de varios colores y con detalles originales para conseguir una imagen aún más trendy.

Son conjuntos de dos piezas, compuestos por un pantalón y una camisa o camiseta. Con su propuesta, Alba consigue combinaciones «cómodas y acogedoras», tal y como ella misma lo señaló, logrando no solo el confort de ir en pijama, sino también un estilo indudable: «Estos son mis pijamas estrella para este invierno», dice. Nosotras ya los hemos visto y fichado y te los dejamos todos, a continuación.