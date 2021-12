Estos días, aunque un tanto extraños, están siendo de descanso para la mayoría de las celebrities, que comparten imágenes navideñas y desde sus rincones favoritos. Pero aún estos momentos, algunos cumplen con eso de compartir sus estilismos para dar ideas. Ese es el caso de Paula Echevarría, que ha mostrado además una americana de lo más clásica y otoñal, pero ha sabido darle un giro para crear un look totalmente diferente.

Una forma diferente de vestir en Estas fiestas

Paula Echevarría ha utilizado su espacio habitual para compartir sus estilismos, con una pared blanca como fondo para mostrar uno que sorprende en fechas como estas, pero que puede servir de inspiración para quienes buscan looks confortables pero que estén a la última.

Ella lo ha logrado partiendo de una americana de cuadros. Un diseño clásico que sin embargo ha logrado que encaje bien en un conjunto predominantemente informal. La americana la firma la marca barcelonesa Yerse, que lleva dedicándose a la confección de prendas como esta desde los años 60. La prenda es de esta temporada -aunque su línea es tan clásica que es un estupendo fondo de armario- y está a la venta en la web de la firma por 120 euros en casi todas las tallas.

Acertar con las prendas y los contrastes

Esta prenda, de corte clásico y elegante, contrasta con el resto de las elecciones, pero es un acierto total en términos de tendencias, porque esta temporada se llevan estas prendas combinadas como las lleva Paula Echevarría. Y es que para acompañar la blazer la actriz asturiana apuesta por unos pantalones vaqueros elásticos y ajustados de Primark y unas zapatillas clásicas de Adidas.

Hasta ahí, todo bastante habitual, lo que puede sorprender es que bajo la americana lleva una sudadera. Esta es de color azul y de Space Flamingo, la marca creada por la actriz hace unos años para ofrecer una línea de moda con sus ideas y sus gustos. Remata el look con una gorra de béisbol gris y negra de New Era Cap y la joya de la corona: un bolso de Gucci que eleva el look hasta el infinito.

Con todo esto dan en la clave para renovar un look juvenil, casi de estilo universitario americano, pero refinado. Porque, aunque en otras temporadas nos pareciera imposible, esta se llevan las sudaderas bajo las americanas y siempre acompañadas de una gorra en la cabeza. Esa es la clave para acertar con el estilismo.