La actriz siempre está al tanto de la moda para ofrecernos su mejores looks, y nunca defrauda, el dresscode de la gran fiesta de Vicky Martín Berrocal parecía ser el rojo pasión. Paula Echevarría se presentó en la fiesta con un vestido rojo muy llamativo, repleto de volantes que llegaban hasta una de las hombreras, un espectáculo.

En la fiesta de la diseñadora pudimos ver a personajes tan célebres como Virginia Troconis, Esther Cañadas que no se despegó ni un momento de Paula Echevarría, Eugenia Martinez de Irujo o Boris Izaguirre.

El vestido en cuestión se trata de una pieza de Cristina García de su colección «Angel y demonio» este en particular se llama Rojo demonio y es un vestido midi confeccionado en mikado del manga larga apertura lateral y un bonito volante que llega desde el bajo de la falda hasta la espalda pasando por el hombro izquierdo.

El vestido rojo demonio que llevó Paula Echevarría le hizo lucir como un auténtico ángel.

La actriz ha decidido combinar esta pasada de vestido con un zapato más básico y elegante, unas sandalias negras de lodi shows, el modelo se llama Cannes y es el complemento perfecto para dar el toque de elegancia a todos tus looks en los eventos más especiales de la temporada. Un modelo diseñado en ante de color negro con detalle lateral muy clásicos. Este tacón fino forrado en piel metalizada con destellos platinos tenían una altura de 11.5 cm y una plataforma de 1.8 cm para mayor comodidad en todas tus pisadas. Además tenían un cierre mediante hebilla con pulsera en el tobillo sin ostentaciones, para no recargar el look. Estas sandalias incluyen una planta new gel que las hace extraordinariamente cómodas y que hace parezca que Paula hubiese nacido con ellas puestas.

Los zapatos han sido los otros protagonistas del cumpleaños de Vicky Martín Berrocal.

Vicky Martín Berrocal también ha lucido espléndida en su cumpleaños; la protagonista del evento lució un vestido rosa fucsia de manga larga con escote corazón y hombreras rectas. Falda de tipo lápiz y corte midi que dieron paso a unos espectaculares zapatos. Vicky comparte con su amiga Paula la pasión por los zapatos caros y para esta ocasión no escatimó en gastos y opto por unos zapatos Jimmy choo muy especiales. Estos salones son los «Bing» de Jimmy Choo y son elegantes a la par que modernos.

Están adornados con cristales a través de los arcos y sus tacones de aguja tienen una altura de 10cm. Estos zapatos son de tipo mule que quiere decir que no están cerrados en la parte posterior del tobillo y que los hace más difíciles de llevar, se nota que Vicky se maneja con soltura subida en sus tacones.