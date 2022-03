A finales del año pasado, la influencer Marta Carriedo anunció que había decidido terminar su relación con Raúl Vidal, padre de su hijo Noah. Desde entonces, la joven ha estado dedicando todo su tiempo al cuidado de su pequeño, aunque también ha sacado hueco para mimarse y disfrutar de planes divertidos con sus amigas.

De hecho, este fin de semana ha querido celebrar su 35 cumpleaños con una gran fiesta en la que no faltaron sus camaradas más íntimas, entre quienes se encontraba Paula Echevarría. La actriz, sin duda, se ha convertido en uno de sus mejores apoyos últimamente. «Gracias por estar siempre Paula. Porque estar no significa verse a diario. Estar significa escuchar, dar consejos por duros que sean, llorar, también reír mucho y, sobre todo, mirar hacia adelante», escribía Marta recientemente en Instagram.

A la exclusiva fiesta, que tuvo lugar en el hotel Only You Atocha de Madrid, la asturiana llegó acompañada de su inseparable novio, Miguel Torres. Y, como no podía ser de otra manera, nada más hacer su aparición se convirtió en el centro de todas las miradas, dado que para un día tan especial eligió un estilismo a la altura.

Paula Echevarría arrasa con un espectacular vestido estampado neón

La actriz, que siempre está a la última de todas las tendencias, quiso recibir a la primavera con un vestido de lo más llamativo. Y es que el diseño, de corte midi, contaba con un original estampado de pata de gallo en neón. Y no solo eso, también incluía unas favorecedoras mangas abullonadas, un pronunciado escote con detalle de choker al cuello, y una raja en la falda que quitaba el hipo.

Estamos seguras de que cuando veas el vestido de Paula Echevarría te vas a enamorar, porque además de que es perfecto para triunfar en cualquier noche de fiesta que se precie, también es ideal para acertar en una boda de día, una comunión o incluso un bautizo. ¿El único inconveniente? Su precio. Pertenece a la firma Andrew Pocrid y cuesta 780 euros.

Los complementos infalibles para ser la invitada más aclamada

La exmujer de David Bustamante completó su impresionante look con unas sencillas sandalias de pulsera en color negro de la firma Lodi (que están disponibles en su página web por 139 euros). Además, tampoco prescindió de las joyas y lució un maxi anillo dorado y unos llamativos pendientes de strass de otra de sus firmas preferidas, Fetiche Suances.

