Nunca pensamos que hablaríamos de Marta López y de Kylie Jenner en un mismo artículo pero el momento ha llegado, pues las dos han caído rendidas ante el estampado paisley.

Kylie Jenner y Marta López no pueden estar más en las antípodas en cuanto a estilismo se refiere (y en cuanto a estilo de vida también). Aunque a ambas les fascinan las prendas ajustadas, los escote prominentes y las faldas mini, esto no es en absoluto suficiente para que podamos considerar que la forma de vestir de la hermana de Kim Kardashian y la colaboradora de Viva la vida sea similar. A la española le encantan las prendas de estilo boho, los vestidos vaporosos y las camisetas y sudaderas oversize con divertidos mensajes y dibujos. A la fundadora del imperio de maquillaje más exitoso de Estados Unidos, por el contrario, le gustan más las prendas de látex, las chaquetas tipo puffer y los vestidos de alta costura más vanguardistas. Marta y Kylie son la noche y el día pero hay algo en lo que, sorprendentemente, ambas han coincidido recientemente. Y es que las dos se han declarado fans del estampado paisley. Una llevándolo en su ropa y la otra en la mejor manicura que hemos visto últimamente.

El paisley, el estampado que ha enamorado a Marta López y también a Kylie Jenner

El paisley, también conocido como cachemira, es un estampado con forma de bacteria, ameba, lágrima, gota o lo que tú quieras ver que se convirtió, a partir de la década de los 70, en uno de los prints más populares en todo el mundo. Se relaciona con el estilo bohemio, con las prendas de inspiración hippie y con la moda ibicenca; pero también es muy propio de los looks de estética country, ya que es el diseño que suele aparecer en los pañuelos que llevan los vaqueros del lejano Oeste (o del Mini Hollywood almeriense) que aparecen en las películas western de mediados de siglo. Un claro ejemplo de que este patrón es totalmente versátil. No no extraña que lo lleven figuras tan dispares como Marta López y Kylie Jenner.

En la actualidad, el paisley ocupa gran parte de las tiendas más deseadas del momento. Son muchas las famosas que apuestan por prendas llenas de este estampado. Las últimas han sido la colaboradora de Telecinco y la billonaria más joven de la historia pero seguro que lo reconoces en algunos de los mejores looks de Sara Carbonero o Gema López. ¡Y es que es uno de los básicos de cualquier fashion victim. ¿Y tú, tienes alguna pieza en tu armario repleta de estampado de cachemira? Si la respuesta es que no, no sabemos a qué estás esperando. ¡Corre!