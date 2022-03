Desde hace dos años, prestamos mucho más atención a la ropa de estar por casa o incluso la que nos ponemos para irnos a la cama a dormir. El hecho de no poder salir de nuestros hogares por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus y de no arreglarnos para esas salidas, hizo que nos hiciéramos con prendas muy especiales para estar monas las 24 horas. Ahora, Nagore Robles estrena un pijama que se convertirá en su favorito y en el nuestro (aunque no lo tengamos). Ha tenido tal éxito, que incluso ya tiene lista de espera a pesar de que todavía no está disponible a través de la página web de la tienda online en la que se vende. Te contamos todos los detalles del pijama más instagrammable, que no te querrás quitar en todo el día. ¿Te atreverás a salir a la calle con él?

El modelo de pijama que se convertirá en tu nueva obsesión

Nos ha enamorado el último despertar de Nagore Robles gracias a su pijama, el más ideal que hemos visto hasta el momento. Se trata de un dos piezas en color verde helecho con diferentes motivos tropicales y de animales. Un pijama que firma Begood y que ellos mismos han compartido a través de su cuenta de empresa de Instagram. Tal y como confirman, todas sus piezas están confeccionados en Jaipur utilizando técnicas artesanas de estampación y tintes naturales🍀 El precio del pijama es de 49,95 euros y está compuesto por un pijama largo, la camisa de botones y unos shorts para cuando se acerque el buen tiempo. Sin lugar a dudas, un perfecto pijama que estamos deseando de que esté disponible en la tienda online.

Y es que tenemos una mala y una buena noticia sobre estas piezas tan envolventes y sedosas, perfectas para irnos a la cama. ¿La mala? De momento no está disponible en la tienda online. ¿La buena? Lo estará próximamente y es que está recién salido «del horno». Sin embargo, si lo quieres tienes que estar muy atenta a las redes de la firma ya que ¡ya hay lista de espera para conseguirlo! Sí, habéis leído bien. El pijama de Nagore Robles ha causado tal furor que muchas internautas han querido saber todo sobre esta pieza y le han pedido a la firma que les avisen cuando puedan hacerse con él.

Nagore Robles tiene el pijama que se ha vuelto viral

Confeccionado de manera artesanal, con tejidos especiales y un estampado de lo más original. Así es el pijama de Nagore Robles que se ha vuelto viral y ya tiene lista de espera. ¿Quieres verlo? Te enseñamos ese y otras propuestas para que irte a la cama sea lo más de lo más.