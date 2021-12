Es una generadora de tendencias. Todo lo que Sara Carbonero se pone se acaba convirtiendo si no en un best seller, sí en fuente de inspiración para los estilismos de quienes la siguen. La periodista tiene además la facilidad para saltar de un estilo a otro, aunque siempre tendiendo hacia uno que encaja perfectamente con su día a día, el bohochic. Estos días ha estado haciendo planes familiares en Madrid y allí hemos visto cómo Sara Carbonero conjuntaba un estilismo de Street Style con una mochila de lujo que elevaba todo el look.

Abrigos y sombreros para hacer frente al frío

La periodista eligió para la jornada un vestido largo hasta los pies de color granate. Sobre él, un abrigo negro de doble botonadura que acompañaba con unas botas altas, también negras con un tacón bajo, perfectas para aguantar un día de actividad con niños. Porque ese fue el plan de Carbonero: ir al cine con los pequeños y pasear por la capital entre mercadillos y decoraciones navideñas.

Para protegerse del frío, Sara Carbonero se decantó por una maxibufanda de color camel y un complemento que lleva presente en su armario mucho tiempo: un sombrero. En este caso también era de color arena con una franja marrón.

Sara Carbonero pone el toque diferenciador con una mochila de lujo

Pero lo que más llamaba la atención del conjunto era el toque de lujo: una mochila marrón que estaba firmada ni más ni menos que por Louis Vuitton. Este complemento elevaba el look además de darle practicidad, porque tiene un tamaño medio y es muy útil para esas jornadas de paseo por la ciudad.

El bolso de Sara es de una temporada anterior, pero quienes quieran replicarlo encontrarán versiones muy similares en la tienda oficial de la firma de lujo francesa que van entre los 1600 y los 2000 euros. Una cantidad nada desdeñable por una pieza que es una de las insignias de la maison y que marca la diferencia a la hora de construir un look.

En realidad, la idea de mezclar prendas low cost o de Street Style con bolsos de lujo no es nueva ni es solo cosa de Carbonero. Es una tendencia absoluta entre las celebrities, que compensan así prendas y looks para el día a día. La idea que transmiten es que, pese a cambiar a menudo de estilismo, con los bolsos la tendencia es a apostar por tener menos pero de mejor calidad y que puedan durar mucho tiempo.