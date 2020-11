¿Quieres saber quiénes han sido las famosas mejor y peor vestidas de esta semana? Echa un ojo a nuestro ranking y aprende de sus acertados looks (o no).

Tenemos que aceptarlo. Este año no vamos a volver a ver una gran alfombra roja. Si eso, algún que otro photocall muy reducido o un encuentro virtual con fans en el que cada famosa posa con sus mejores galas pero con pantuflas desde su casa. Lo nunca visto: el teletrabajo llevado a los estrenos y grandes eventos. El 2020, por motivos tan obvios que no merece la pena ni mencionar; todas hemos tenido que aprender a improvisar, a seguir hacia delante a pesar de todos los inconvenientes y a buscar planes C, D, E… hasta Z cuando antes solo nos conformábamos con tener en mente un plan B. Este año nos ha cambiado. No sabría decir muy bien si para bien o para mal pero es un hecho irrefutable como que la tierra es redonda y el mar salado. Igual de innegable como que esta falta de red carperts y flashes ha hecho que nuestras famosas favoritas bajen la guardia. Y es que ahora, la gran mayoría de ellas, van peor vestidas que hace unos meses.

Al mal tiempo, peor vestidas

Se han reducido el número de eventos, sí; pero también han disminuido los esfuerzos que las celebs ponen a la hora de elegir modelito. Parece que ahora todo está permitido, que como la situación es la que es se puede vestir de cualquier manera y no pasa nada. Y no. De hecho, debería ser todo lo contrario. Al igual que esta Navidad tenemos que intentar que no decaiga el ánimo y seguir decorando y celebrando, dentro de lo posible, para mantener la esperanza y la ilusión; en las galas y presentaciones, las famosas deben sacar lo mejor de ellas para hacernos creer que todo es como antes. Si en los informativos de televisión solo vemos malas noticias y sobre la alfombra roja solo pisan malas decisiones estilísiticas… ¡Ya sí que no hay nada que consiga sacarnos una sonrisa!

Estas son las famosas mejor y peor vestidas de la semana

Quizás estéis pensando que soy un exagerado, que me estoy excediendo y que no será para tanto. Pero jolín, dejadme despotricar un poco, es mi terapia personal. Lo cierto es que creo fehacientemente lo que digo, lo que no quita que haya habido alguna que otra famosa que haya logrado sobresalir gracias a su gran estilo y forma de vestir. Entre ellas, cómo no, Isabel Preysler y su hija, Tamara Falcó, que juntas o separadas consiguen hacer magia a través de sus looks. Nada nuevo pero sí muy reconfortante. O Begoña Villacís y Nuria Roca, que aunque tienen estilos completamente diferentes, se han convertido en las auténticas reinas del street style más elegante y actual. Punto y minipunto para ellas. No obstante, no hay mucho más destable. O al menos para bien. Juzgad si no vosotras mismas.