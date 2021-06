El Festival de Málaga ha llegado a su fin, y en su gala de clausura se han repartido aciertos y errores sobre la alfombra roja

Durante diez días la ciudad de la Costa del Sol se convirtió en un plató de cine por el que desfilaron algunas de las estrellas más destacadas de nuestro país. El pasado 3 de junio el Festival de Málaga dio el pistoletazo de salida y lo hizo con una gala en la que por fin pudimos ver una «casi normalidad» sobre la alfombra roja. Sin las mascarillas que nos han acompañado durante este largo año de pandemia en todas las fiestas y eventos sociales, las actrices lucieron sus mejores galas en el Teatro Cervantes, donde la inauguración corrió a cargo de Toni Acosta y Silvia Abril. Diez días después, el mismo escenario ha acogido la gala de clausura de la 24 edición de este festival, conducida por Santiago Segura, aunque por motivos sanitarios el photocall, al igual que en la inauguración, volvió a ser en el Gran Hotel Miramar.

A lo largo de todos estos días pasados Paz Vega, Juana Acosta, Macarena García, Candela Peña o Ester Expósito fueron algunas de las actrices que pasaron por el Festival de Málaga para presentar sus nuevos trabajos o para apoyar a sus compañeros, como fue el caso de la protagonista de Élite, quien acudió al estreno de la película Sevillanas de Brooklyn, protagonizada por su compañero de la serie de Netflix Sergio Momo.

El cine y la moda se dan la mano en el Festival de Málaga

Pero al margen del cine, en el Festival de Málaga también la moda tiene un papel fundamental. En esta gala de clausura volvimos a ver un desfile de estrellas por la alfombra roja, con sus aciertos y errores.

Antonio Banderas, la estrella más internacional del cine español junto a Penélope Cruz, no quiso perderse esta cita en su tierra natal, y todavía más ahora que ha vuelto a vivir en su querida Málaga. Su presencia eclipsó a todo lo demás, pero desde aquí no hemos podido evitar poner el foco sobre todos los estilismos de las actrices.

Lo mejor y lo peor, porque de todo ha habido en los looks que han lucido Belén López, Cristina Castaño, Marta Nieto, Dafne Fernández o la última «chica Almodóvar» Milena Smit, entre otras.

El Festival de Málaga ha dado el pistoletazo de salida este 2021 a los grandes certámenes. La Berlinale, que siempre es el primero que se celebra en enero, este año se ha retrasado por el coronavirus y está teniendo lugar también estos días. Después llegará el Festival de Cannes, entre el 6 y el 17 de julio, el más glamuroso de todos ellos y donde la moda cobra todavía más protagonismo, en septiembre el Festival de Venecia, y de nuevo en España el Festival de San Sebastián.

También en ellos nos fijaremos en los desfiles de trajes, joyas y looks beauty más espectaculares, pero ahora nos quedamos con las mejor y peor vestidas de la alfombra roja en la gala de clausura del Festival de Málaga.