El vestido blazer es una prenda clásica, pero la colaboradora de Sálvame ha lucido el modelo más original y con el toque más cañero, no apto para todas

Desde que en marzo de 2020, a principios del confinamiento, su relación con Alfonso Merlos saltara por los aires al descubrirse la relación del periodista con Alexia Rivas, Marta López volvió al primer plano del ruedo televisivo, que no ha abandonada en todo este tiempo. Se ha hecho un hueco entre los colaboradores de Sálvame, y no solo por sus contratiempos amorosos (además de Merlos también vivió un romance con sonado final con Efrén Reyero). En sus apariciones televisivas también nos fijamos en sus estilismos, casi todos buscando el lado más sexy. El último ha sido un vestido blazer, muy diferente a los que normalmente nos encontramos

Un vestido blazer diferente

A Marta le encantan los vestidos minis, los pantalones pitillo, las prendas con transparencias… Incluso cuando se decanta por el estilo más convencional busca siempre darle su propio toque. Esto es lo que ha sucedido con su último look, un vestido blazer, que es un clásico de fondo de armario, pero no cuando hablamos de su modelo. La ex Gran Hermano, no ha elegido el básico negro, ella se ha decantado por un diseño bicolor, en negro y cuadros tartán, de lo más original (y muy corto). Y si el vestido no fuera suficiente, lo ha combinado con un cinturón de doble hebilla para marcar la silueta y unas botas mosqueteras en negro. ¿El resultado? Un look de lo más cañero.

El vestido es el modelo Candela de la firma Poupée y tiene un precio de 34,95 euros. El efecto Marta López ha sido inmediato y ha vuelto a reponerse en la web de la firma en todas las tallas.

Marta presume ahora de tipazo después de adelgazar 15 kilos en los últimos meses. Además, para completar su transformación el pasado mes de noviembre se sometió a una operación de pecho y a una abdominoplastia: «Tengo la piel súper flácida y también me voy a hacer una abdominoplastia. Me apetece, me considero que soy joven y estoy bien… no contaba con que la barriga se me iba a quedar así», aseguraba. Y no tuvo problemas para mostrar públicamente el resultado.