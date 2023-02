Las tendencias en zapatos de este año están evolucionando a un ritmo frenético. Si en 2022 nos encontrábamos en todas las colecciones los zapatos con punta afilada, las suelas track super gruesas y los botines, en estos meses, por supuesto, teníamos que encontrarnos alguna innovación en este fundamental complemento para coronar todos los looks. ¿Cuál ha sido la innovación? Los apliques metálicos que forran de punta a tacón todos los zapatos de la temporada, no se libra ni uno. Hoy, Mariló Montero ,que tiene un don innato de incorporar tendencias a sus looks, nos ha dado una clase de cómo llevar las tachuelas con elegancia. Además, para que podáis imitar su look os hemos seleccionado 5 zapatos de Zara que están forrados de apliques metálicos. Ficha nuestros tips de moda y fíjate con detalle en el look de la presentadora a continuación.

La periodista ha apostado por un estilismo black & white que siempre funciona. Por un lado, incorporó un jersey de cuello vuelto extra grueso de corte oversize y muy abrigado. En su parte inferior, eligió otra de las tendencias de la temporada, los pantalones campana de tiro alto, aunque para crear su outfit bicolor los escogió en blanco. Pero, lo que más llamó la atención de su look fue su calzado masculino.

Los zapatos que lució eran de estilo Oxford, punta afilada y con cordones, pero incorporaban en la punta y en el talón adornos de tachuelas metálicas circulares. Esta tendencia que vimos repuntar allá por 2012, volvió a resucitar a los pocos años y volvió a caer en el olvido, pero de nuevo está de vuelta. La que no haya llevado una chaqueta perfecto con tachuelas en las solapas que tire la primera piedra. Aunque este año estos pequeños adornos se centrarán más en los accesorios: bolsos, zapatos y cinturones.

Mariló Montero ha integrado en su look la tendencia de las tachuelas en zapatos

Los pinchos de estilo punk, las maxi esferas, las tachuelas de estilo Valentino y los lunares planos serán los que más nos encontremos. Podrás incluirlos tanto en estilismos de noche combinados con cuero, transparencias o vinilo, como en un look de día con unos jeans. Desliza para ver en la galería nuestra selección de zapatos de Zara y no te pierdas una tendencia.