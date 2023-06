María Pombo se encuentra en la recta final de su embarazo. De hecho, se estima que su segunda hija, que se llamará Vega, llegará al mundo este mes de junio. Pero mientras se acerca el ansiado momento de ver la carita de su bebé, la joven continúa su vida con normalidad. Tanto es así, que no ha parado de trabajar en ningún momento. Eso sí, la tarea de elegir estilismos ideales para cumplir con todos sus compromisos del día a día se le complica cada vez más. Y es que con la tripita ya muy avanzada, no es fácil dar con prendas cómodas, frescas y que a la vez derrochen estilo. Pero por supuesto, a la influencer entre las influencers, nada se le resiste. Y prueba de ello es su último y vistoso look.

María Pombo, para exprimir un día cualquiera en la capital, ha estrenado el vestido calado más aclamado del momento. Un diseño que forma parte de la nueva colección de Mango en colaboración con la marca Simon Miller, y que estamos seguras de que te salvará en verano cuando no sepas qué ponerte para ir a la playa o para pasear por la ciudad.

María Pombo tiene el vestido calado que te sacará de cualquier apuro este verano

"Es una colección veraniega inspirada en el mundo místico que se esconde debajo del mar", así definen desde Mango su nueva y excéntrica colaboración con la firma de lujo californiana Simon Miller. Lo cierto es que cuando esta edición limitada llegó a las tienda todas nos quedamos boquiabiertas. ¿El motivo? Su gran exceso. Colores vibrantes, estampados llamativos, formas geométricas y extravagantes... Definitivamente los diseños y complementos de esta nueva línea son solo aptos para las más atrevidas. Pero María Pombo, sin duda, es una de ellas.

La influencer, en concreto, ha presumido de un vestido de punto con paneles calados. Está elaborado en 100% algodón, cuenta con un corte entallado y recto, y destaca por su cuello redondo y tirantes finos. ¿Lo más? Su color amarillo intenso, que potencia el bronceado al máximo y logra desprender alegría y vitalidad a raudales.

Este vestido es ideal tanto para cualquier plan cerca del mar, como para la ciudad. Y es que, con los accesorios adecuados, se adapta fácilmente a cualquier escenario. María Pombo lo ha completado con un mini bolso de crochet con detalle de flor. Una opción de 10.

Si te gusta el vestido, puedes hacerte con él en cualquier tienda física de Mango o en la página web de la firma. ¿Su precio? 69,99 euros.